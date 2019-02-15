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BTP Adayı Selim Kotil’den İstanbul için ucuz elektrik projesi

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.02.2019 15:32 | Son Güncelleme

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selim Kotil, katıldığı televizyon programında İstanbul’un enerji ihtiyacını karşılayacak projesini açıkladı.

BTP Adayı Selim Kotil’den İstanbul için ucuz elektrik projesi

İSTANBUL,(DHA) - Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selim Kotil, katıldığı televizyon programında İstanbul’un enerji ihtiyacını karşılayacak projesini açıkladı. İstanbul Boğazı’nın altına yerleştirecekleri sualtı türbinleri ile “4 tane Keban Barajı’na eşdeğer” elektrik üreteceklerini ifade etti.

Projeyi, BTP’nin enerji politikalarından sorumlu eski İGDAŞ Genel Müdürü Fuat Şengül’ün geliştirdiğini ifade eden Kotil, “Dünya’nın en büyük nehri neresidir? Amazon olarak bilinir. Ama aslında dünyanın en büyük nehri İstanbul Boğazı'dır. Hani bir laf vardır; su akar, Türk bakar diye. Aslında gerçekten öyle" dedi.

Elektriği ucuzlatmak için önce elektrik üretmenin gerektiğini belirten Kotil, "İstanbul Boğazı’nın altına su türbinleri yapacağız. Karadeniz’den Marmara’ya yılda 260 kilometreküp, Marmara’dan Karadeniz’e ise yılda 123 kilometreküp su akıntısı var. Karadeniz’den gelen akıntı denizin altından, diğeri ise denizin üstünden gerçekleşiyor. İstanbul Boğazı’nın altına Kandilli’den başlayarak yapılacak istasyonlar ile 5 bin MW elektrik üreteceğiz. 5 bin MW elektrik, 4 tane Keban Barajı’ndan üretilen elektriğe eşit. Sadece İstanbul Boğazı’ndan üreteceğimiz elektrik, bütün İstanbulluların kullandığı elektriğin yüzde 25 ileyüzde 28 arasındadır" dedi.

“MİLLİ EKONOMİ MODELİ’NİN BAKIŞ AÇISIYLA BOĞAZ’A BAKIYORUZ”

Bu projeyle İstanbulluya ucuza elektrik kullandıracaklarını söyleyen Kotil, “4 tane Keban Barajı, İstanbul’un altında sürekli akıp duruyor. Biz Milli Ekonomi Modeli’nin bakış açısıyla yetiştik. Biz, Milli Ekonomi Modeli’nin ‘bu kaynaklar bizim’ bakış açısıyla Boğaz’a bakıyoruz” ifadelerini kullandı.

“BU PROJE İBB BÜTÇESİYLE RAHATLIKLA YAPILABİLİR”

Proje maliyetinin bütçe için tek seferlik yük oluşturacağını söyleyen Kotil, “Ondan sonra elektrik faturası hep düşmüş olacak. Peki projenin maliyeti ne kadar? Su türbinlerinin maliyeti aşağı yukarı rüzgâr gülleri ile aynı paraya denk. Yani 4 milyar Euro ile bu proje gerçekleştirilebilir. İBB’nin bütçesi 53 milyar TL. Dolayısıyla bu proje İBB bütçesiyle rahatlıkla yapılabilir” şeklinde konuştu.

"DENİZ ALTININ DOĞAL YAŞAMI ZARARA UĞRAYACAK MI?"

Projenin deniz altı doğal yaşamı etkileyip etkilemeyeceği konusuna da açıklık getiren Kotil, "Deniz altına koyacağımız bu pervaneler jet hızıyla dönmüyor. Bu pervaneler gayet yavaş dönüyor. Niye? Çünkü türbinlerin için manyetik alan var. Bu manyetik alan sayesinde elektrik üretiliyor. Zaten manyetik alan olmasaydı su türbinleri fırıl fırıl dönerdi. Dolayısıyla sualtı türbinlerinin dönüş hızı rüzgârgülleri gibi gayet yavaş olacak. Ve bunun suda anafor oluşturma ihtimali yok" şeklinde konuştu.

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