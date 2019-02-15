BTP Adayı Selim Kotil’den İstanbul için ucuz elektrik projesi

İSTANBUL,(DHA) - Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selim Kotil, katıldığı televizyon programında İstanbul’un enerji ihtiyacını karşılayacak projesini açıkladı. İstanbul Boğazı’nın altına yerleştirecekleri sualtı türbinleri ile “4 tane Keban Barajı’na eşdeğer” elektrik üreteceklerini ifade etti.

Projeyi, BTP’nin enerji politikalarından sorumlu eski İGDAŞ Genel Müdürü Fuat Şengül’ün geliştirdiğini ifade eden Kotil, “Dünya’nın en büyük nehri neresidir? Amazon olarak bilinir. Ama aslında dünyanın en büyük nehri İstanbul Boğazı'dır. Hani bir laf vardır; su akar, Türk bakar diye. Aslında gerçekten öyle" dedi.

Elektriği ucuzlatmak için önce elektrik üretmenin gerektiğini belirten Kotil, "İstanbul Boğazı’nın altına su türbinleri yapacağız. Karadeniz’den Marmara’ya yılda 260 kilometreküp, Marmara’dan Karadeniz’e ise yılda 123 kilometreküp su akıntısı var. Karadeniz’den gelen akıntı denizin altından, diğeri ise denizin üstünden gerçekleşiyor. İstanbul Boğazı’nın altına Kandilli’den başlayarak yapılacak istasyonlar ile 5 bin MW elektrik üreteceğiz. 5 bin MW elektrik, 4 tane Keban Barajı’ndan üretilen elektriğe eşit. Sadece İstanbul Boğazı’ndan üreteceğimiz elektrik, bütün İstanbulluların kullandığı elektriğin yüzde 25 ileyüzde 28 arasındadır" dedi.