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BTP Ankara Adayı Mustafa Pak: Çalışan kadın, özgür kadındır

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.03.2019 11:20 | Son Güncelleme

BAĞIMSIZ Türkiye Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Pak seçim çalışmaları kapsamında Beypazarı ilçesinde vatandaşlarla buluştu.

BTP Ankara Adayı Mustafa Pak: Çalışan kadın, özgür kadındır

İSTANBUL, (DHA) - BAĞIMSIZ Türkiye Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Pak seçim çalışmaları kapsamında Beypazarı ilçesinde vatandaşlarla buluştu. Buluşmada konuşan Pak, “Çalışmak zorunda kalan değil isterse çalışan kadın, özgür kadındır. Ekonomik özgürlüğüne ve tüketme kabiliyetine sahip olan kadın ‘yöneten kadın’ olabilir” dedi.
BTP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Pak seçim çalışmaları kapsamında Beypazarı ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların sıkıntılarını dinleyen Pak, gelenlerle sohbet de etti. Çok sayıda vatandaşın katıldığı buluşmada Pak, konuşmada 31 Mart Yerel Seçimlerinde en fazla kadın aday gösteren partinin BTP olduğunu belirtti.
“957 İLÇEDE 140 KADIN BELEDİYE BAŞKAN ADAYIMIZ VAR”
Kadınların toplumdaki ve siyasetteki yerini çok fazla önemsediğini söyleyen Pak, şunları söyledi:
“81 il, 957 ilçede 140 kadın belediye başkan adayımız var. Bizden sonra en çok aday gösteren ikinci partinin kadın belediye başkan aday sayısı bizim aday sayımızın yarısı bile değil. Hele de mecliste grubu bulunan partilere baktığımızda en fazla kadın adaya sahip CHP’nin 33 adayı varken iktidar partisi bu sayılara bile yaklaşamamış durumdadır. Şu bir gerçek ki eski Türklerde toplumu ilgilendiren siyasi konularda hakan kadar hatunun da yetki ve sorumluluğu vardı. Herhangi bir buyruğun uygulanması için hakanın yanı sıra hatunun da imzası olmalıydı. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk 1923 yılında ‘Şuna inanmak lazım ki dünya üzerinde gördüğümüz her şey kadın eseridir’ diyerek kadının toplum içerisindeki önemini ve kıymetini ortaya koymuştur.”
“EKONOMİK ÖZGÜRLÜĞE SAHİP OLAN KADIN ‘YÖNETEN KADIN’ OLABİLİR”
Kadınların ekonomik özgürlüğe sahip olması gerektiğini söyleyen Pak, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Atatürk, 3 Nisan 1930 yılında belediye seçimlerinde seçme ve seçilme hakkını, 5 Aralık 1934 yılında ise milletvekilliği seçimlerinde seçme ve seçilme hakkını Türk kadınlarına verirken, çalışma ortamı ile ilgili kadınları koruyan birçok düzenlemeyi de devreye koyarken halen birçok batı ülkesinde kadının siyasi hakkı bulunmuyordu. Günümüzde de Prof. Dr. Haydar Baş’ın Sosyal Devlet/Milli Devlet Tezi kadınlara hak ettikleri değeri vererek; kadını toplumu ayaklar altında ezilen konumundan alıp başa taç yapmaktadır. Milli Ekonomi Modeli’nin uygulanmasıyla tüm ev hanımları bin 500 lira ev hanımı maaşı, bin lira vatandaşlık maaşı alacaktır. Çalıştığı takdirde 5 bin lira asgari ücretle çalışacaktır. Çalışmak zorunda kalan değil isterse çalışan kadın özgür kadındır. Ekonomik özgürlüğüne ve tüketme kabiliyetine sahip olan kadın ‘yöneten kadın’ olabilir. Bütün bunlar dünyada sadece Prof. Dr. Haydar Baş Bey’in Milli Ekonomi Modeli ve Milli Devlet/Sosyal Devlet ve Sosyal Belediyecilik projeleriyle hayata geçebilir.”

BTP Ankara Adayı Mustafa Pak: Çalışan kadın, özgür kadındır

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