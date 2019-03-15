BTP Ankara Adayı Mustafa Pak: Çıkış noktamız Atatürk Orman Çiftliği’dir

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Av. Mustafa Pak, "Bir tarım ülkesi olan Türkiye artık tarımda dışa bağımlı hale getirildi. Buğdayı, samanı bile dışarıda alır hale geldik. Hayvancılık bitme noktasına geldi. Kurbanlıklar bile dışarıdan gelmeye başladı. Hollanda örneğinde ders almamız lazım. Avrupa’nın en küçük ve en yoğun nüfusuna sahip olan Hollanda, yüzölçümü sadece Konya ilimiz kadar olmasına rağmen gerçekleştirdiği tarımsal ihracat 90 milyar dolar seviyesindedir. Türkiye’nin bütün tarım gelirlerinin ise sadece 18 milyar dolar olduğunu, üstelik buğday ve samanı dahi ithal eder hale geldiğimizi düşündüğümüzde tarım ve hayvancılıkta ne denli acınacak durumda olduğumuzu görebiliriz. Son günlerin de en önemli gündemi sebze ve meyvenin durumu. Pahalılığa bir türlü çözüm bulunamıyor. Üretebildiğimiz tek çözüm Tanzim Satış noktaları oluşturmak. Bu manzara bile tek başına tarım ve hayvancılıktaki tükenmişliği haykırmaktadır" diye konuştu.

ANKARA, (DHA) - Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Av. Mustafa Pak Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ)’nin misyonu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Pak, Ankara için açıkladığı '100 Dev Proje'nin en önemlilerinden gösterdiği AOÇ projesiyle ilgili, “Orman Çiftliği'nin bütün Ankara kırsalına yayılmasını hedefliyoruz. Çıkış noktamız Atatürk Orman Çiftliği’dir” dedi.

“TARIM VE HAYVANCILIK KONUSUNDA ANKARA’YI AYAĞA KALDIRACAK PROJELERİMİZ VAR”

“Bu alanda acil bir çözüm gerekiyor ve bu da BTP Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş ve kadrosunun elinde” diyen Pak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bizim halkımızın ihtiyacı olan bütün meselelerde olduğu gibi tarım ve hayvancılık konusunda da Ankara’yı ayağa kaldıracak çok önemli hazırlıklarımız var. İşte bunlardan birisi de “Atatürk’ün çağın üzerine çıkarak kurduğu AOÇ’yi bugünkü teknik imkânlarla donatarak bütün Ankara’ya yaymak.

Ulu Önder Atatürk’ün ne kadar ileri görüşlü bir lider olduğunu burada bir kez daha görüyoruz. Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren ortaya koyduğu vizyon bugün de hepimize örnek oluyor.

Biz her zemin ve ortamda AOÇ projemizi anlatıyoruz. Bu konuda çiftçimizle, köylümüzle, pazarcımızla bir araya geliyor ve fikir alışverişi yapıyoruz. Tarım ve hayvancılık konusunda uzman olan sivil toplum kuruluşları ile görüşüyoruz. Türkiye Ormancılar Derneği, Uluslararası tarım ve Gıda Konfederasyonu, Türkiye Tohumcular Birliği, Türkiye Ziraatçılar Derneği, tarım alanında yayınlar yapan medya kuruluşları vb. birçok kurum ve kuruluşu ziyaret ettik. Buralarda AOÇ projelerimizi anlattığımızda karşımızdaki insanların gözlerinin parladığını, heyecanlandıklarını görüyoruz. Uygulayacağımız projelerle buralarda atıl olarak duran binlerce yetişmiş insana da istihdam imkânı doğacaktır.”