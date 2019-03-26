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BTP Ankara Adayı Pak: Adalet kurumu kan kaybediyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.03.2019 10:19 | Son Güncelleme

Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan’ı ziyaretinde yargı ve adalet sistemi üzerinde değerlendirmede bulunan Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Pak, “Yargı 2010’dan bu güne hızla kan ve güç kaybediyor” dedi.

BTP Ankara Adayı Pak: Adalet kurumu kan kaybediyor

İSTANBUL, (DHA) -Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan’ı ziyaretinde yargı ve adalet sistemi üzerinde değerlendirmede bulunan Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Pak, “Yargı 2010’dan bu güne hızla kan ve güç kaybediyor” dedi.

BTP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Pak, Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan’ı ziyaretinde yargı ve adalet sistemi üzerinde değerlendirmeler yaptı. BTP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Pak, “Dünya adalet sıralamasında, Türkiye her geçen gün daha alt sıralara geriliyor. Adalet sistemimiz İlk ciddi darbeyi 2010 referandumunda aldı. Yüksek yargının ve HSK’nın yapısı değiştirilerek yargının birilerinin yargısı olmasının önü açıldı. Tarafsızlığı ve bağımsızlığı zarar gören yargı, süreç içerisinde nitelik kaybını da yaşamaya başladı. Yani yargı 2010’dan bu güne hızla kan ve güç kaybediyor” ifadelerini kullandı.

Görüşmede Ankara ile ilgili BTP’nin 100 projesinin anlatıldığı kitapçığı Baro Başkanına takdim eden Avukat Mustafa Pak, tarım ve hayvancılık projeleri başta olmak üzere Ankara’nın ve ülkenin ekonomik sorunları ve belediye imkânları ile bu sorunlara getirdikleri çözümleri anlattı. Mustafa Pak’tan projeleri dinleyen Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan, iktidarın çözmesi gereken ekonomik sorunlara, belediye olarak çözüm üretmeye çalışılmasını takdirle karşıladığını, anlatılan projeleri önemsediğini, Mustafa Pak’ın adaylığının çok kıymetli olduğunu ifade etti.

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