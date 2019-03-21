BTP Ankara Başkan Adayı Pak: Asgari ücret 5 bin TL olmalı"

Milyonlarca işçinin temsilciliğini yapan sendika genel merkezinde konuşan Pak, "Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş Beyefendi’nin dünyaya mal olmuş Milli Ekonomi Modeli’nin hayata geçmesi ile asgari ücret 5 bin TL olacak ve her Türk işsizliğin sona erecek ve gelir dağılımında adalet temin edilecek. Sürekli büyüme sağlanacak" vatandaşı bin TL vatandaşlık maaşı alacak" ifadelerini kullandı. BTP Adayı Pak, 5 bin TL asgari ücretin işverenin sırtına yüklenmeden, büyük bölümünün sınırsız kaynaklara sahip devlet tarafından verileceğini söyledi. Pak, milyonlarca çalışanın ve ailelerinin geçim sıkıntısının bu modelle sona ereceğini ifade ederek Türk- İş Genel Başkanı Ergün Atalay’a Prof. Dr. Haydar Baş’ın Milli Ekonomi Modeli Sosyal Devlet Milli Devlet eserini hediye etti.

ANKARA, (DHA) -Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Pak, Türk-İş ziyaretinde Başkan Ergün Atalay ile görüştü. Partisinin işçi politikaları hakkında bilgi veren Pak, asgari ücretin 5 bin TL olmasının şart olduğunu ve BTP’nin işsizlik için çözüm önerilerin anlattı.

"EVLERİ DEĞİL, ŞEHRİ ISITACAĞIZ"

Ankara halkına yönelik hane bütçelerini rahatlatacak ve kış aylarında sert iklime sahip Ankara'nın ısınmasına yönelik 100 dev projesinin birisinden de bahseden Pak, “Belediye başkanlığımız döneminde evleri değil şehri ısıtacağız. Ülkemizde ve ilimizde mesken ve kapalı alan ısıtmaları maalesef en maliyetli yöntemle yapılıyor. Halbuki bölgesel ve şehir ısıtma sistemleri ile hem ısınma maliyeti düşürürüz hem de sağlayacağımız hava temizliği ile şehrimize rahat nefes aldırırız” dedi.

'Ankara'da şehir ısıtma merkezleri kuracağız, konutlara iş yerlerine ve fabrikalara sıcak su, kızgın buhar veya akışkanlarla ısı göndererek herkesin kullandığı kadar fatura ödemesini sağlayacağız' diyen Pak, konuşmasına şu sözlerle devam etti:

"Bu proje soğuk iklim yaşayan gelişmiş ülkelerde kullanılan çağdaş bir yöntemdir. Bu yöntemle hem yakıt tasarrufu sağlanacak hem de ısınma konforu artırılacak. Düşük maliyetle doyasıya ısınma imkanı temin edilecek. Bu projemiz kapsamında elimizde var olan Jeotermal kaynakları da öncelikli olarak kullanacağız. Kızılcahamam, Ayaş, Haymana, Sey Hamamı, Çubuk Melikşah, Beypazarı, Dutlu Kapullu gibi ilimizde bulunan birçok Jeotermal kaynakları sayesinde ücretsiz ısınma kaynağını devreye koyacağız. Bu sayede toplam ısınma ihtiyacının yüzde 40'ı ücretsiz elde edilecek. Bu merkezler aynı zamanda elektrik üretilen tesisler olacak. Isıtmanın yanı sıra şehrin ve belediyenin ihtiyacı olan elektriğin bir kısmı yine ücretsiz olarak elde edilmiş olacak. Projemiz sayesinde doğalgaz faturaları yüzde 50 den fazla azalacak, hane bütçeleri derin bir nefes alacak."