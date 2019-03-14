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BTP Ankara Büyükşehir Adayı Mustafa Pak: Atatürk’ün Ankara’sını inşa edeceğiz

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.03.2019 12:48 | Son Güncelleme

BTP Ankara Büyükşehir Adayı Av.

BTP Ankara Büyükşehir Adayı Mustafa Pak: Atatürk’ün Ankara’sını inşa edeceğiz

ANKARA, (DHA) - BTP Ankara Büyükşehir Adayı Av. Mustafa Pak, Ankara Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti. Burada konuşan Pak, “Birbirinden değerli projeler geliştirdik. Bunların başında ise aynı zamanda sloganımız haline gelen ‘Atatürk’ün Ankara’sını inşa edeceğiz’ projemiz var” dedi.
BTP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Pak, Gazeteciler Cemiyeti ziyaretindeki konuşmasında şunları söyledi:
“Birbirinden değerli projeler geliştirdik. Bunların başında ise aynı zamanda sloganımız haline gelen ‘Atatürk’ün Ankara’sını inşa edeceğiz’ projemiz var. Genel Başkanımız Prof. Dr. Haydar Baş Bey, Türkiye’ye damga vuran ‘Hoş Geldin Atatürk’ eserinde ‘Atatürk vatandır, Atatürk bayraktır, Atatürk tam bağımsızlıktır, Atatürk birleştirici harçtır’ diyor. İşte bu muhteşem ifadeler bizim ilham kaynağımız. Buradan aldığımız işaretle çıktık yola ve hedefimize mutlaka ulaşacağız. Cumhuriyetimizin Başkenti Ankara, Türk milletinin yeniden dirildiği hepimizin gözbebeği olan güzide bir şehrimizdir. Bu bakımdan Ankara bilimden sanata, eğitimden şehirleşmeye her alanda örnek ve öncü olmalıdır.”
“ATATÜRK’ÜN HEDEFİNDEKİ VE HAYALİNDEKİ ANKARA BU DEĞİLDİR”
“Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, genç cumhuriyetin başkenti Ankara’ya bu gözle baktı ve modern bir şehir kurmak için kolları sıvadı” diyen Pak, konuşmasına şu sözlerle devam etti:
“Başta yeni Ankara’yı planladı. Kızılay bölgesinde gördüğümüz geniş caddeler, intizamlı sokaklar bunun bir göstergesidir. Yalnız şehir planlaması değil, Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) bünyesinde örnek tarım işletmeleri kurmuş ve tarıma yatırım yapmış, uçak fabrikası, şeker fabrikası, gaz maskesi fabrikası vesaire çok önemli sanayi yatırımları ile sanayileşmeyi hayata geçirmişti. Ne var ki Atatürk’ten sonra geçen süreçte popülist politikalar palyatif uygulamalarla Ankara bu vizyondan uzaklaşmış, bırakın muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmayı bu kazanımlarından bile çok uzaklaşmıştır. Bugün Ankara’da, her semt, her ilçe farklı ve çok çarpık bir mimari ile hepimizin için acıtmaktadır. Yolları yamalı bohçaya dönmüş, alt yapısı son derce kötü ve çağın çok gerisinde kalmış, gecekondu belediyecilik anlayışıyla ruhu olmayan bir Ankara var karşımızda. Atatürk’ün hedefindeki ve hayalindeki Ankara bu değildir. Biz BTP olarak Ankara’nın makus talihini değiştireceğiz. Atatürk’ün Ankara’sını inşa edecek ve ona olan vefa borcumuzu ödemeye çalışacağız.”
“ATATÜRK BUGÜN YAŞASAYDI ANKARA NASIL OLURDU?”
Seçim için geliştirdikleri projelerin başında kendilerine ‘Atatürk bugün yaşasaydı Ankara nasıl olurdu?’ sorusunu sorduklarını söyleyen Pak, “Cumhuriyetimizin başkenti Ankara’nın, diğer bütün şehirlerimize örnek olacak; altyapı ve üstyapı sorunlarını çözmüş, yeşil alanları artırılmış, yalnızca insanların değil, hayvanların bile mutlu olduğu, bilim ve teknolojide markalaşarak, dünyanın önde gelen bilim merkezine dönüşen bir Ankara’yı, yani ‘Atatürk’ün Ankara’sı’nı kuracağız. Atatürk bize muasır medeniyetlerin de üstünde bir hedef göstermişti. İşte biz buna talibiz, mutlaka yapacağız, buna söz veriyorum. Biz bunu yaparız, çok iddialıyız. Çünkü bizim elimizde Genel Başkanımız Prof. Dr. Haydar Baş ve onun Milli Ekonomi Modeli tezi var. MEM ile Rusya’dan Çin’e, Hindistan’dan Brezilya’ya dünyanın yarıdan fazlası refaha kavuştu. Şimdi sıra bizde, Ankara’da uygulayacağımız belediyecilikle geleceğin Ankara’sını inşa edeceğiz” sözleriyle konuşmasını tamamladı.
BTP Başkan Vekili Savaş Kıratlı ve Yönetim Kurulu üyeleri tarafından karşılanan BTP Heyeti önemli açıklamalarda bulundu ve ‘100 Dev Proje’ kitapçığını Kıratlı’ya takdim etti.

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