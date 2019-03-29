BTP Ankara Büyükşehir Adayı Pak: Türkiye'nin tek çıkış ve çözüm partisiyiz

ANKARA, (DHA)- BAĞIMSIZ Türkiye Partisi (BTP) Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Avukat Mustafa Pak, "Biz parti olarak hem muhalefetin hem de iktidarın tek alternatifiyiz. Başka bir deyişle Türkiye'nin tek çıkış ve çözüm partisiyiz” dedi.

BTP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Pak, özel bir televizyon kanalında katılmış olduğu programda 31 Mart Yerel Seçimleri için açıklamalarda bulundu.

“BTP TÜM İLÇE VE BELDELERDE ADAY GÖSTEREN TEK PARTİDİR”

31 Mart yerel seçimlerinin Türkiye için çok büyük bir önem arz ettiğini vurgulayan Pak,"5 yıllığına seçilecek belediye başkanları seçildikleri il, ilçe veya beldenin hizmetleri konusunda birikimlerini ortaya koyacaklar. Bu konuda 30 büyükşehir, 51 il ve 957 ilçede ve de beldelerde aday gösteren tek parti, Bağımsız Türkiye Partisidir” ifadelerini kullandı.

“HERKESE İŞ HERKESE AŞ”

Seçmene yıllardır bir dayatma yapıldığını söyleyen Pak, "Ankaralı hemşehrilerim yıllarca başka bir şehirde belediye başkanlığı yapmış, heyecanını kaybetmiş ve belli bir yaşa ulaşmış bir adayla, birikimi mahdut başka bir aday arasında tercih yapma dayatmasıyla karşı karşıya bırakılmış durumda. Biz parti olarak hem muhalefetin hem de iktidarın tek alternatifiyiz. Hatta başka bir deyişle Türkiye'nin tek çıkış ve çözüm partisiyiz. Rusya, Çin, Brezilya, Hindistan ve Güney Afrika yani BRİCS ülkeleri başta olmak üzere yüz yirmiyi aşkın ülkede uygulanan Milli Ekonomi Modeli Partimizin Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş Beye aittir.‘Herkese iş, herkese aş’ sadece bizim sağlayabileceğimiz bir mükemmeliyettir” diye konuştu.