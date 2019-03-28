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BTP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Pak: "31 Mart’ta milletimiz yeni bir muhalefet oluşturmalı"

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.03.2019 14:18 | Son Güncelleme

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Pak, "31 Mart’ta milletimiz yeni bir muhalefet oluşturmalı" dedi.BTP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Pak, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odasını ve Harb-İş Sendikası Genel Merkezini ziyaret etti.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Pak, "31 Mart’ta milletimiz yeni bir muhalefet oluşturmalı" dedi.
BTP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Pak, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odasını ve Harb-İş Sendikası Genel Merkezini ziyaret etti. Ziyaretlerinde oy kullanmak istemeyen seçmenleri değerlendiren Mustafa Pak, “Bu seçimde oy kullanmayacağını belirten ya da kararsız olduğunu söyleyen çok ciddi bir seçmen kitlesi var. Bu oran şimdiye kadar hiç olmadığı kadar çok artmış. Bu durum milletin Cumhur İttifakı’nı da, Millet İttifakı’nı da çözüm olarak görmediğini, iki tarafa da ders vermek istediğini gösteriyor” diye konuştu.
Seçim sürecinde esnaf ve pazar yeri ziyaretleri, sivil toplum örgütü temsilcileri ile görüşmeler, halk buluşmaları ile sürekli sahada olduklarını ifade eden Pak, halkın Bağımsız Türkiye Partisi’ne ve Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş’a büyük bir teveccüh gösterdiğini, çözümü olan ve millete proje anlatan tek siyasi parti olduklarını, bu farkın toplum tarafından da görüldüğünü ve takdir edildiğini söyledi. Pak, “Ancak seçmende ittifaklardan birine oy vermezse oyunun boşa gideceği, ittifak dışındaki partilere vereceği oyun sonuca etkili olmayacağı algısı oluşturulmaktadır. Bu kara propaganda nedeniyle seçmen ya ittifaklardan birine oy vermek ya da hiç oy kullanmamak tercihiyle karşı karşıya bırakılmaktadır. Bu büyük bir aldatmacadır” şeklinde konuştu.
Mustafa Pak, “Aslında boşa giden oy ittifaklar dışındaki partilere verilen değil, ittifaklara verilen oydur. Millet bir önceki seçime benzer tercihler yaptığında AKP birinci, CHP ikinci, MHP üçüncü, HDP dört ve İP 5. parti olur. Bu durumda ise millet mevcut siyasi tabloyu değiştirmemiş, aynı kişilerin aynı koltukları muhafaza etmesini sağlamış olur. Hangi şehri bu partilerden hangisinin yöneteceğinin çok fazla bir önemi yoktur. Böyle bir tabloda millet, bu seçimde bir şey değiştirmemek ile kalmayıp önümüzdeki seçimde de ülkeyi ayni partilere mahkûm etmiş olur. Yani sonraki seçimde de değiştirme imkânını ortadan kaldırmış olur. Ancak çözümü ve projesi olan BTP, bu seçimde belediye kazanamadığı halde oyunu katlayarak arttırır ise önümüzdeki seçim için milletimiz alternatif oluşturmuş olur. Mevcut partiler arasında tercih yapma çaresizliğinden kurtulur. Bir sonraki seçimde de aynı partilere mecbur olmamak için milletimizin bu seçimde alternatifini oluşturması gerekir. İktidar iyi değil ama muhalefet de kötü diyen seçmen, bu seçimde yeni bir muhalefet oluşturmalı ki değişimin önü açılsın. Mevcut muhalefeti oluşturan partiler, iktidara alternatif olamıyorsa alternatifi milletin kendisi oluşturur. İşte alternatif oluşturmanın yolu, bu seçimde BTP’nin oyunu katlayarak arttırmaktır” dedi.

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