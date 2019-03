BTP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Pak: Üreten ve tüketebilen bir Ankara şart

ANKARA, (DHA) - BAĞIMSIZ Türkiye Partisi (BTP) Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Avukat Mustafa Pak, Gölbaşı ve Sincan ilçelerinde halk buluşmalarında vatandaşların taleplerini dinledi. Pak, burada yaptığı konuşmada, “Üreten ve tüketebilen bir Ankara şart” ifadelerini kullandı.

BTP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Avukat Mustafa Pak, Ankara'nın Gölbaşı ve Sincan ilçelerini ziyaret etti. BTP Gölbaşı Başkan adayı İş Adamı Mehmet Erkul ve Sincan adayı Op. Dr. Okan Özturan’ın da kendisine eşlik ettiği Mustafa Pak, vatandaşın sorunlarını dinledi. Pak, çiftçi ve köylülerin de dile getirdikleri problemleri gidermek üzere BTP’nin çözümlerini anlattı.

“AMACIMIZ ANKARALILARIN UCUZ VE SAĞLIKLI ÜRÜN TÜKETMESİNİ SAĞLAMAK”

Ankara için hayata geçirmeyi planladıkları projelerden bahseden Pak, şunları dile getirdi:

"Atatürk Orman Çiftliği projesi ismi, projenin sembolik adıdır. Maksadımız, Mustafa Kemal Atatürk'e ait olan Atatürk Orman Çiftliği ile onun arzuladığı hedeflerin Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak hayata geçirilmesidir. Projenin eksenini tarım ve hayvancılık alanında planladığımız devasa atılımlar oluşturmaktadır. Amacımız Ankaralıların ucuz ve sağlıklı ürün tüketmesini sağlamak, belediyeye ve Ankaralılara ciddi bir gelir kapısı oluşturmaktır. Ankara'nın kırsal alanlarını tarım ve hayvancılık için değerlendirecek ve bu sayede Ankaralılara hem istihdam hem de temiz ve doğal gıda tüketme imkânı sağlayacağız. Ankara ikliminde yetişebilecek her türlü tarım ürününün ihtiyaca göre merkezi bir planlama dahilinde üretimini sağlayacağız. Belediye olarak, sebze tarımı, meyve tarımı, tahıl tarımı ve sanayi tarımının iklim ve bölge şartlarına uygun olarak üretimini, tüketimini ve pazarlamasını organize edeceğiz. Gölbaşı, Sincan, Haymana, Polatlı, Ayaş, Beypazarı, Nallıhan gibi ilçelerimiz başta olmak üzere çok büyük bir alana sahip olan Ankara'nın tüm kırsalı öncelikle Ankaralılara, ardından İç Anadolu bölgesine üretim yönünden hitap edecektir. Özellikle sıcak su bulunan kırsalımız sera ürünlerinin yetiştirildiği alanlar olacaktır. Yine Gölbaşı'nda andezit ve alçı taşının mevcut halinden daha iyi değerlendirilmesini sağlayacağız.”

Hayvancılık sahasında da çok önemli projeler hazırladıklarını söyleyen Pak, “Ankara'nın tüm et ve et ürünü ihtiyacı ile süt ve süt ürünü ihtiyacını karşılayacak şekilde hayvan üretimi sağlanacak. Böylece tüm Ankara halkı ihtiyacı olan et ve süt ürünlerini organik olarak ve çok ucuza tüketme imkânına kavuşmuş olacaktır. Biz biliyoruz ki proteinsiz hayat olmaz. Esnafın iş yapabilmesi vatandaşın tüketme kabiliyeti ile doğru orantılıdır” dedi.