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BTP, Ankara'da belediye başkan adaylarını tanıttı

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.03.2019 12:04 | Son Güncelleme

BAĞIMSIZ Türkiye Partisi (BTP), Ankara'da düzenlediği toplantıda belediye başkan adaylarını tanıttı.

BTP, Ankara'da belediye başkan adaylarını tanıttı

Özgür ALTIN/ANKARA, (DHA)- BAĞIMSIZ Türkiye Partisi (BTP), Ankara'da düzenlediği toplantıda belediye başkan adaylarını tanıttı. BTP Genel Başkanı Haydar Baş, yalan konuşmanın siyasette hüner haline geldiğini söyledi.
Ankara’nın Pursaklar ilçesinde düzenlenen toplantıda konuşan Haydar Baş, siyasetin yalan ile anıldığını aktardı. Baş, yalan konuşmanın siyasette hüner haline geldiğini söyleyerek "Yalan iyi konuşuyorsan bu iyi bir siyasetçi, bunu beceremiyorsan sen siyasetçi değilsin. Ben politikaya girdiğim günden bu tarafa bir tane oy fazla almak için veya bir grubu ikna etmek için bir tek yalan Allah'a şükür konuşmadım. Asla da konuşmam bunu bilin" dedi.
AK Parti ve MHP ittifakına değinen Haydar Baş, gerçek milliyetçiliğin kendi partilerinde olduğunu söyledi. Baş, "Şimdi gitmiş adam AK Partili olmuş, gençlerine diyor 'biz MHP'liyiz'. Ya sen kimi kandırıyorsun? Böyle büyük yalan olur mu? Sen eğer milliyetçi olmak istiyorsan, milliyetçiliğin temelini atan Haydar Hoca ile olacaksın. Bunu kafana koy" diye konuştu.
KILIÇDAROĞLU’NU ELEŞTİRDİ
Kılıçdaroğlu ile birçok etkinlikte bir araya geldiklerini ve Atatürk’ü neden savunmadıklarını sorduğunu aktaran Haydar Baş, sözlerine şöyle devam etti:
"Meltem Televizyonu'nda beraber olduk, konuştuk. Dedim 'Atatürk’e bu kadar hakaret ediliyor, aleyhinde konuşuluyor siz niye Atatürk’ü müdafaa etmiyorsunuz? Onu tanıtmıyorsunuz?' 'Hocam bundan sonra beraber tanıtacağız, beraber olacağız'. Biz de dedik 'Tamam'. Daha ondan sonra Atatürk'ten bir nokta bile bahsetmedi. Seçimlere çok kısa bir zaman kaldı. Benim Hüseyin’in düğününe geldi. Dört, beş defa beraber olduk. Seçim yaklaştı, sırtını bize döndü. Arkadaşları gönderdim. 'Bunun derdi ne?' dedim.Cevap da vermedi arkadaşlara. Anladım ki Kılıçdaroğlu oyları hak etmemiş."
'ÇOK CİDDİ BAĞNAZLIKLAR YAPILDI'
Geçmişte yaşanılan mezhepsel olaylara da değinen Haydar Baş, geçmişte yapılanları bağnazlık olarak ifade etti. Baş, "Çok ciddi bağnazlıklar yapıldı. 'Bu Alevidir, bu Sünnidir'. Bu ayrımcılık bir zamanlar öyle bir noktaya getirildi ki, bu hale gelen insanımız birbirine düşman oldu. Maalesef Çorum olaylarını biliyorsunuz, Maraş olayını biliyorsunuz, o masum insanlar heder edildi öldürüldü. Sonra Türkiye'de bu iç politika haline getirildi. Ben hiçbir Alevi arkadaşı tanımıyordum. Bizim bir ticaret grubumuz vardı, Bilal Bey onları idare ediyordu. Bir defa değil her defasında ben Alevi arkadaşları sorduğum zaman 'çok dürüst ve sağlamdır' cevabını aldım. Yani bu insanlar yanlış yapmıyor, vatana, millete, devlete karşı değiller. Niçin bunlara karşı çıkıldı? O gün de anlamadım, bugün de anlamadım. Niçin karşı çıkılıyor? Sebep ne?" dedi.
ANITKABİR PROJESİNİ SUNDU
İktidara geldiklerinde ilk iş Anıtkabir'i Türk-İslam mimarisine uygun hale getireceklerini vurgulayan Haydar Baş "Size bir söz daha vereyim. Anıtkabiri bir Müslüman Türk mimarisi yapacağız, Atatürk buna layık" dedi.

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BTP, Ankara'da belediye başkan adaylarını tanıttıBTP, Ankara'da belediye başkan adaylarını tanıttı

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