BTP Başkan Adayı Kotil: Belediye bünyesinde tohum bankası kuracağız

İSTANBUL, (DHA) -Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selim Kotil, Bağcılar’da halk buluşmasına katıldı. İstanbul’da tarımın gelişmesi için her türlü desteği vereceklerini söyleyen Kotil, “İBB başkanı olursam yapmayı planladığım ilk şeylerden biri belediye bünyesinde tohum bankası kurmak. Seracılıkta kullanacağımız tohumları bu tohum bankasından temin edeceğiz”dedi.

Kotil’in Bağcılar’daki halk buluşmasına, BTP Bağcılar Belediye Başkan Adayı Aziz Karaca da eşlik etti. Burada yaptığı konuşmasında yerli ve milli tohumun teşvik edilmesi gerektiğine vurgu yapan Kotil, şunları söyledi:

“Çatalca ve Silivri’de İBB destekli seracılık faaliyeti yapacağız. Bu proje sayesinde domatesi kışın 1 liraya yiyeceğiz. İBB başkanı olursam yapmayı planladığım ilk şeylerden biri belediye bünyesinde tohum bankası kurmak. Seracılıkta kullanacağımız tohumları bu tohum bankasından temin edeceğiz. Yerli ve milli tohumu teşvik etmeliyiz. Maalesef ithal tohumlarla bu coğrafyanın tohumları kullanılmaz oldu. Çatalca ve Silivri’de siyez bulgurunun ekimini sağlayacağız. Siyez bulguru 10 bin yıllık geçmişi var ve bu toprakların tohumu. Bakın; ABD, Irak’a girdiğinde ilk yaptığı şeylerden biri Ortadoğu’nun tohum bankasını alıp yurt dışına götürmek oldu. Bu olay tohum meselenin önemini ­gözler önüne seriyor.”