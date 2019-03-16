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BTP Başkan Adayı Kotil: Belediye bünyesinde tohum bankası kuracağız

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.03.2019 09:47 | Son Güncelleme

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selim Kotil, Bağcılar’da halk buluşmasına katıldı.

BTP Başkan Adayı Kotil: Belediye bünyesinde tohum bankası kuracağız

İSTANBUL, (DHA) -Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selim Kotil, Bağcılar’da halk buluşmasına katıldı. İstanbul’da tarımın gelişmesi için her türlü desteği vereceklerini söyleyen Kotil, “İBB başkanı olursam yapmayı planladığım ilk şeylerden biri belediye bünyesinde tohum bankası kurmak. Seracılıkta kullanacağımız tohumları bu tohum bankasından temin edeceğiz”dedi.

Kotil’in Bağcılar’daki halk buluşmasına, BTP Bağcılar Belediye Başkan Adayı Aziz Karaca da eşlik etti. Burada yaptığı konuşmasında yerli ve milli tohumun teşvik edilmesi gerektiğine vurgu yapan Kotil, şunları söyledi:

“Çatalca ve Silivri’de İBB destekli seracılık faaliyeti yapacağız. Bu proje sayesinde domatesi kışın 1 liraya yiyeceğiz. İBB başkanı olursam yapmayı planladığım ilk şeylerden biri belediye bünyesinde tohum bankası kurmak. Seracılıkta kullanacağımız tohumları bu tohum bankasından temin edeceğiz. Yerli ve milli tohumu teşvik etmeliyiz. Maalesef ithal tohumlarla bu coğrafyanın tohumları kullanılmaz oldu. Çatalca ve Silivri’de siyez bulgurunun ekimini sağlayacağız. Siyez bulguru 10 bin yıllık geçmişi var ve bu toprakların tohumu. Bakın; ABD, Irak’a girdiğinde ilk yaptığı şeylerden biri Ortadoğu’nun tohum bankasını alıp yurt dışına götürmek oldu. Bu olay tohum meselenin önemini ­gözler önüne seriyor.”

“HAYVANLARA TEMAS EDEN İNSANIN DÜNYAYA BAKIŞI DEĞİŞİYOR”

İstanbullular kadar hayvanların da İstanbul’un yerlisi olduğunu belirten Kotil, “Sokak hayvanlarının bakımı yetersiz durumda. Kedi ve köpekler için yeni bakım evleri yapacağız. Olanları iyileştireceğiz. Ancak burada alışılmıştan farklı bir uygulama yapacağız. Kedi ve köpeğe ilave olarak inek, koyun, tavuk ve benzeri hayvanları da bu bakımevlerine koyacağız. Burayı adeta bir çiftliğe çevireceğiz. Liseli, ilkokullu ortaokullu çocuklarımızın bu hayvanlarla beraber vakit geçirmesini bu hayvanlara dokunmasını istiyoruz. Toprakla buluşmasını, toprağın kokusuna doymasını istiyoruz. Hayvanlara temas eden, toprakla haşır neşir olan insanın dünyaya bakışı değişiyor. Çocuklarımıza doğa ile barışık yetiştirmek zorundayız” dedi.

“GENÇLERİMİZ PART-TIME BİR ŞEKİLDE HAYVAN BAKIMEVİNDE ÇALIŞABİLECEK”

Gençlerin üniversite okurken para kazanmak için yarı zamanlı işlerde çalıştığını belirten Kotil, “Bu projemize eklemli başka bir projemiz ise part-time çalışmak isteyen gençlerimiz için. Bakım evlerinde çalışacak kişileri belediyenin daimi kadrolarından değil, gençlerimizden seçeceğiz. Yani gençlerimiz part-time bir şekilde hayvan bakımevinde çalışma imkanına kavuşacak. Gençlerimiz hayvanlarla ilgilenme fırsatı yakalamış olacaklar. Veteriner eşliğinde gençlerimiz hayvanların bakımıyla ilgilenebilecek. Gencimiz bu sayede hem doğa ile iç içe olma fırsatı edinmiş olacak hem de cep harçlığını çıkartmış olacak.Maalesef İstanbul elimizin altından kayıp gidiyor. Havası kirlendi, suyu kirlendi, trafiği keşmekeş. Sevgili İstanbullular ve bilhassa gençler, buna son demeliyiz. Bizim dönemimizde İstanbul’a çevre ve doğayla barışık zeka hakim olacak” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

BTP Başkan Adayı Kotil: Belediye bünyesinde tohum bankası kuracağızBTP Başkan Adayı Kotil: Belediye bünyesinde tohum bankası kuracağız

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