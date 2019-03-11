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BTP Başkan Adayı Kotil'den Atatürk Açık Hava Müzesi sözü

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.03.2019 13:48 | Son Güncelleme

BAĞIMSIZ Türkiye Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selim Kotil, Erzincan Otlukbeli ve Kastamonu Döngelce Kirazdere Derneklerini ziyaret etti.

BTP Başkan Adayı Kotil'den Atatürk Açık Hava Müzesi sözü

İSTANBUL, (DHA) - BAĞIMSIZ Türkiye Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selim Kotil, Erzincan Otlukbeli ve Kastamonu Döngelce Kirazdere Derneklerini ziyaret etti.

Erzincan Otlukbeli Derneğive Kastamonu Döngelce Kirazdere Derneğini ziyaret eden BTP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selim Kotil, dernek üyelerine projelerinden bahsetti.

Türk milletinin Atatürk’e büyük bir vefa borcu olduğunu söyleyen Selim Kotil, “İstanbul’da Dünya’nın en büyük açık hava müzesini yapacağız. Vatandaş, bu müzede Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatını, fikrini, uğraşlarını canlı bir şekilde yaşayacak. Doğduğu ev, Kuran’ı öğrendiği ev, askeri mektep, Trablusgarp Cephesi, Sakarya Cephesi. Bütün bu yerler bu müzede minyatür olarak yer alacak. Prof. Dr. Haydar Baş’tan Mustafa Kemal’in hafız olduğunu öğrendik. Bunu bütün vatandaşlarımıza öğreteceğiz. Atatürk Cumhuriyet’i rakı sofralarında kurmadı. Prof. Dr. Haydar Baş’tan öğrendik ki Atatürk, Cumhuriyet’i Nevşehir’de Hacı Bektaş Dergâhında kurdu. Buranın minyatürünü de müzeye koyacağız. Gençler Ata’sını tanıyacak. Bu sayede Atatürk’e olan vefa borcumuzun bir kısmını ödeyeceğiz” dedi.

"HACI BEKTAŞ GİBİ GEYİK İLE ASLANI KARDEŞ YAPMAYA GELİYORUZ"

Türkiye’nin en büyük sorunlarından birinin kutuplaşma olduğunu belirten Kotil, “Biz ötekileştirmeye gelmiyoruz. Bu coğrafyanın yeniden barışa ve kardeşliğe ihtiyacı var. Günümüzde bir rey almak için bazıları bana oy verenler cennetliktir, vermeyenler teröristtir diyor. Bir rey için milleti birbirine katıyorlar. Biz, barıştırmaya geliyoruz. Hacı Bektaş gibi geyik ile aslanı kardeş yapmaya geliyoruz. Mustafa Kemal gibi milleti bir ve beraber kılmaya geliyoruz” ifadelerini kullandı.

"DÜNYA YEPYENİ BİR EKONOMİK SİSTEME DOĞRU İLERLİYOR"

Türkiye’nin büyük bir ekonomik krizin eşiğinde olduğunu belirten Kotil, “Doğru ekonomik önlemler alınmazsa seçimden sonra dolar 9 TL’yi görecek. Her iki kişiden biri işsiz kalacak. Bazı ekonomistler bu krizden kurtulmak için adeta yara bandı öneriyor. Oysa Dünya yepyeni bir ekonomik sisteme doğru ilerliyor. Prof. Dr. Haydar Baş’ın kaleme aldığı Milli Ekonomi Modeli dünyanın gidişatını değiştirdi. Rusya ve Çin’in bu kadar güçlenmesinin arkasında bu ekonomik tez yer almaktadır. Ekonomik krizden kurtuluşun reçetesi Milli Ekonomi Modeli’dir. Aksi halde fakirleşmeye ve borç batağına batmaya mecburuz” şeklinde konuştu.

BTP Başkan Adayı Kotil'den Atatürk Açık Hava Müzesi sözü

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