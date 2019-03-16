HABER

BTP Başkan Adayı Pak: Ankara Yavaş’a da, Özhaseki’ye de mahkum değil

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.03.2019 11:26 | Son Güncelleme

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Av.

BTP Başkan Adayı Pak: Ankara Yavaş’a da, Özhaseki’ye de mahkum değil

ANKARA, (DHA) -Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Av. Mustafa Pak, seçim süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu. Pak, “Sanki seçime yalnızca iki parti ve iki aday giriyor. Varsa yoksa Yavaş ve Özhaseki… Ankara Yavaş’a da, Özhaseki’ye de mahkum değil” dedi.

BTP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Av. Mustafa Pak, Ankara’da aday gösterilen isimlerle ilgili konuştu. Pak, “Seçim süreci hızla devam ediyor. Ancak her seçimde olduğu gibi şimdi de aynı tiyatroyu bize izletiyorlar. Sanki seçime yalnızca iki parti ve iki aday giriyor. Varsa yoksa Yavaş ve Özhaseki… Devletten aldıkları seçim yardımları, dolayısıyla aslında bizden alınan para ile Ankara’da afiş asmadıkları bilboard kalmadı. Hatta afiş asılmamış bir direk veya yol ortasında bir ağaç bulmak bile oldukça zor bu günlerde. Medyaya bakınca durum orada da aynı, yalnız bu iki adaydan bahseden haberler ve programlar var. Peki, her yerde bu arkadaşlar var da, onlar ne yapıyor? Duyan, gören yok. Haftalardır bir kayıkçı kavgasıdır gidiyor. Biz Belediye Başkanlığı seçimine mi gidiyoruz, yoksa bir dedikodu programımı yapıyoruz. Biz bu kısır döngünün içinde değiliz ve olmayacağız. Bütün Ankaralı hemşerilerim şunu çok iyi bilsinler ki, Ankara, Mansur Yavaş’a da Mehmet Özhaseki’ye de mahkum ve muhtaç değil” dedi.

“ANKARA’DA SORUNLAR DAĞ GİBİ”

Ankara’nın çözüm bekleyen dağ gibi yığılmış sorunları olduğunu kaydeden Pak, sorunları şu sözlerle anlattı:

“En merkezi yolları tarlaya dönmüş bir Başkent var bugün.Yollar eşik, deşik bir halde kimsenin umurunda değil. Yıllardan bu yana musluklardan akan su içilemiyor, bu konuda herhangi bir çalışma yok. Ankara’ya yağmur yağmaya görsün, bir sel baskını ile karşılaşmak an meselesi.Türkiye’nin önemli bir sorunu olan işsizlik Ankara’da da her geçen gün büyük bir hızla artıyor, esnaf kepenk kapatıyor, daha önce hava parası ile devredilen Kızılay, Ulus, Siteler gibi semtlerde yüzlerce kiralık boş dükkan görüyoruz. AVM’lerde de durum farklı değil. Kimse bu hususları gündem etmiyor. Belediyecilik çiçek dikmek, kaldırım sökmekten ibaret bir şey değildir. Taşra ilçelerin durumu daha da vahim ve üvey evlat muamelesi ile karşı karşıyalar.”

“BİZE HACİVAT

Her parçası camdan yapıldı! Her parçası camdan yapıldı!
Bozbey: "Bursalı kararını verecek"Bozbey: "Bursalı kararını verecek"
Tekirdağ Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hazırTekirdağ Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hazır

En Çok Okunan Haberler

Londra'da müslüman gruba saldırı!

Londra'da müslüman gruba saldırı!

İşte saldırganın Türkiye'ye giriş anı!

İşte saldırganın Türkiye'ye giriş anı!

Sivas'ta hakem isyanı! 'Sahaya düştü'

Sivas'ta hakem isyanı! 'Sahaya düştü'

F.Bahçe'den Kadıköy'de kritik geri dönüş!

F.Bahçe'den Kadıköy'de kritik geri dönüş!

Terörist mahkemeye çıkarıldı! Dikkat çeken işaret

Terörist mahkemeye çıkarıldı! Dikkat çeken işaret

Yeni Zelanda'daki cami saldırısında kan donduran detaylar

Yeni Zelanda'daki cami saldırısında kan donduran detaylar

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 50 bin konut müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 50 bin konut müjdesi

Diğer Haberler
Mansur Yavaş: Adaylık kesinleşince dava açıyorlar

Mansur Yavaş: Adaylık kesinleşince dava açıyorlar

İbrahim Kalın'dan sert açıklama: Güçleri yetiyorsa buyursunlar gelsinler

İbrahim Kalın: Güçleri yetiyorsa buyursunlar gelsinler

TBMM'deki 5 parti ortak bildiri yayımladı: Kınıyoruz

TBMM'deki 5 parti ortak bildiri yayımladı: Kınıyoruz

Süleyman Soylu'dan flaş açıklama: Mayıs ayında tamamlıyoruz

Süleyman Soylu'dan flaş açıklama: Mayıs ayında tamamlıyoruz

İçişleri Bakanı Soylu: Bu provokasyonun bedelini kim öderdi?

İçişleri Bakanı Soylu: Bu provokasyonun bedelini kim öderdi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fazıl Say açıklaması

Canlı yayında açıkladı! 'Özel bir beste istedim'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.