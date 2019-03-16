BTP Başkan Adayı Pak: Ankara Yavaş’a da, Özhaseki’ye de mahkum değil

ANKARA, (DHA) -Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Av. Mustafa Pak, seçim süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu. Pak, “Sanki seçime yalnızca iki parti ve iki aday giriyor. Varsa yoksa Yavaş ve Özhaseki… Ankara Yavaş’a da, Özhaseki’ye de mahkum değil” dedi.
BTP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Av. Mustafa Pak, Ankara’da aday gösterilen isimlerle ilgili konuştu. Pak, “Seçim süreci hızla devam ediyor. Ancak her seçimde olduğu gibi şimdi de aynı tiyatroyu bize izletiyorlar. Sanki seçime yalnızca iki parti ve iki aday giriyor. Varsa yoksa Yavaş ve Özhaseki… Devletten aldıkları seçim yardımları, dolayısıyla aslında bizden alınan para ile Ankara’da afiş asmadıkları bilboard kalmadı. Hatta afiş asılmamış bir direk veya yol ortasında bir ağaç bulmak bile oldukça zor bu günlerde. Medyaya bakınca durum orada da aynı, yalnız bu iki adaydan bahseden haberler ve programlar var. Peki, her yerde bu arkadaşlar var da, onlar ne yapıyor? Duyan, gören yok. Haftalardır bir kayıkçı kavgasıdır gidiyor. Biz Belediye Başkanlığı seçimine mi gidiyoruz, yoksa bir dedikodu programımı yapıyoruz. Biz bu kısır döngünün içinde değiliz ve olmayacağız. Bütün Ankaralı hemşerilerim şunu çok iyi bilsinler ki, Ankara, Mansur Yavaş’a da Mehmet Özhaseki’ye de mahkum ve muhtaç değil” dedi.
“ANKARA’DA SORUNLAR DAĞ GİBİ”
Ankara’nın çözüm bekleyen dağ gibi yığılmış sorunları olduğunu kaydeden Pak, sorunları şu sözlerle anlattı:
“En merkezi yolları tarlaya dönmüş bir Başkent var bugün.Yollar eşik, deşik bir halde kimsenin umurunda değil. Yıllardan bu yana musluklardan akan su içilemiyor, bu konuda herhangi bir çalışma yok. Ankara’ya yağmur yağmaya görsün, bir sel baskını ile karşılaşmak an meselesi.Türkiye’nin önemli bir sorunu olan işsizlik Ankara’da da her geçen gün büyük bir hızla artıyor, esnaf kepenk kapatıyor, daha önce hava parası ile devredilen Kızılay, Ulus, Siteler gibi semtlerde yüzlerce kiralık boş dükkan görüyoruz. AVM’lerde de durum farklı değil. Kimse bu hususları gündem etmiyor. Belediyecilik çiçek dikmek, kaldırım sökmekten ibaret bir şey değildir. Taşra ilçelerin durumu daha da vahim ve üvey evlat muamelesi ile karşı karşıyalar.”
“BİZE HACİVAT