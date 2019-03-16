BTP Başkan Adayı Pak: Ankara Yavaş’a da, Özhaseki’ye de mahkum değil

ANKARA, (DHA) -Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Av. Mustafa Pak, seçim süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu. Pak, “Sanki seçime yalnızca iki parti ve iki aday giriyor. Varsa yoksa Yavaş ve Özhaseki… Ankara Yavaş’a da, Özhaseki’ye de mahkum değil” dedi.

BTP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Av. Mustafa Pak, Ankara’da aday gösterilen isimlerle ilgili konuştu. Pak, “Seçim süreci hızla devam ediyor. Ancak her seçimde olduğu gibi şimdi de aynı tiyatroyu bize izletiyorlar. Sanki seçime yalnızca iki parti ve iki aday giriyor. Varsa yoksa Yavaş ve Özhaseki… Devletten aldıkları seçim yardımları, dolayısıyla aslında bizden alınan para ile Ankara’da afiş asmadıkları bilboard kalmadı. Hatta afiş asılmamış bir direk veya yol ortasında bir ağaç bulmak bile oldukça zor bu günlerde. Medyaya bakınca durum orada da aynı, yalnız bu iki adaydan bahseden haberler ve programlar var. Peki, her yerde bu arkadaşlar var da, onlar ne yapıyor? Duyan, gören yok. Haftalardır bir kayıkçı kavgasıdır gidiyor. Biz Belediye Başkanlığı seçimine mi gidiyoruz, yoksa bir dedikodu programımı yapıyoruz. Biz bu kısır döngünün içinde değiliz ve olmayacağız. Bütün Ankaralı hemşerilerim şunu çok iyi bilsinler ki, Ankara, Mansur Yavaş’a da Mehmet Özhaseki’ye de mahkum ve muhtaç değil” dedi.