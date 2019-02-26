BTP Başkan Adayı Selim Kotil: İstanbul’da UBER’i yasaklayacağız

İstanbul’da UBER’i kaldıracaklarını söyleyen Kotil, “Bugün İstanbul’da bir taksi plakası fabrika kurmaktan pahalı. 1.5 milyon lira, bu parayı veriyor, sonuçta para kazanmak için. Sen adama bu kadar para ödetiyorsun. Turizm sertifikası üzerinden UBER’e izin veriyorsun. Ben bunu kabul etmiyorum. Biz yüksek teknolojiyi iyi biliyoruz. Bizim dönemimizde UBER İstanbul’da çalışmayacak. Ben ömrümde bir kere olsun UBER kullanmadım” ifadelerini kullandı.

Taksicilerin turistlerin en çok muhatap olduğu kesim olduğunu belirten Kotil, “Bir turist geldiği zaman şehirde bir taksiciyi bir de esnafı tanır. Unutmayın siz turist için bütün bir şehri temsil ediyorsunuz. Turist ülkenin cerrahıyla, hâkimiyle, mühendisiyle görüşmeyecek, taksiye binecek sizinle konuşacak. O yüzden taksicinin Türk milletini temsil edebilecek kabiliyette olması gerekir. İstanbul’un taksicilerine gereken eğitimi, gereken düzeni vereceğiz" dedi.

İSTANBUL’A ELEKTRİKLİ TAKSİ MÜJDESİ

Selim Kotil İstanbul Boğazı’ndan üretecekleri elektriği hatırlatarak elektrikli taksi müjdesi de verdi. Kotil, “İstanbul’da taksilerin hepsi elektrikli yapılabilir. Bu taksideki en büyük maliyet olan yakıt maliyetini kaldırmamıza fırsat tanır. Hollanda 2025’de ülkesinde benzinli araç kabul etmeyecek. Bizim onlardan ne eksiğimiz var daha önce de dedim 3 bin 600 otobüsü elektrikli hale getireceğiz diye. Şimdi taksileri de elektrikli yapıyoruz. O meşhur Londra taksileri elektrikli olmaya başladılar. İstanbul’da da daha iyisi olacak inşallah” diye konuştu.



