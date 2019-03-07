BTP Başkan Adayı Selim Kotil Şirinevler’de halkla buluştu

İSTANBUL, (DHA) -Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selim Kotil, seçim turu kapsamında Şirinevler’de halkla buluştu.

Şirinevler’de düzenlenen halk buluşması vatandaşların yoğun ilgisiyle mitinge dönüştü. Selim Kotil’e BTP Bahçelievler Belediye Başkan Adayı Murat Gülen ve BTP İstanbul İl Başkanı Fuat Şengül de eşlik etti.

“HACI BEKTAŞİ VELİ ANLAYIŞINA İHTİYACIMIZ VAR”

Mitingin ardından Şirinevler’de esnaf ziyaretleri yapan Kotil’e bir vatandaş, 'Artık siyasetçilere güvenmiyorum. Milleti iki düşman haline getirdiler. Kavga etmekten ülkenin sorunlarını düşünmüyorlar. Nasıl yeniden bir ve beraber olacağız?' diye sordu.

Bunun üzerine Kotil, “Bir ve beraber olmak için Hacı Bektaşi Veli’nin anlayışına ihtiyacımız var. Geyiği ve aslanı bir araya getiren bu anlayış, ülkemizin tek çıkış yolu. Bu anlayışı yaşatmak niyetiyle yola çıkan tek parti BTP’dir, Haydar Hoca’nın kadrosudur” dedi.

“İSTANBUL NEFES ALAMIYOR”

Konuşmasında İstanbul’un sorunlarına değinen Kotil, “İstanbul’un havası kirlendi, İstanbul’un suyu kirlendi, İstanbul nefes alamıyor. İstanbul’un altyapısı çöktü, İstanbul’da trafik keşmekeş hale geldi. İstanbul’un birçok problemi var. İstanbul’da hayat pahalı, kendi kendine yeten bir İstanbul yok. İstanbul depreme hazır değil ve tüm bunlara rağmen adaylar sadece el sallıyor. Böyle olmaz” ifadelerini kullandı.