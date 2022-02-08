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BTP Başkanı Hüseyin Baş paylaştı, Ekrem İmamoğlu beğendi! Isparta'da yaşananlara balıkçı göndermesi

08.02.2022 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, yine gündem oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşekkür etmediği tek parti lideri olarak gündem olan Baş, bu kez de 'Isparta' açıklamasıyla gündem oldu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Baş'ın yaptığı paylaşımı beğenmesi ise dikkat çekti.

BTP Başkanı Hüseyin Baş paylaştı, Ekrem İmamoğlu beğendi! Isparta'da yaşananlara balıkçı göndermesi

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, Isparta'da günler süren elektrik kesintisini eleştirdi. Elektrik olmadığı için donarak öldüğü iddia edilen Ramazan Nazlı üzerinden iktidara yüklenen Baş, "MOBESE" polemiğine de göndermede bulundu. İstanbul'da kar yağışının yaşandığı gün İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir balıkçıdan çıkarkenki ana ait görüntülerinin yayınlanmasını eleştiren dikkat çeken ifadeler kullandı.

HÜSEYİN BAŞ: DEVLET HABERDAR DEĞİL! YAZIK

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan BTP Başkanı Baş, "Belediye başkanının yediği balıktan haberdar olan devlet, donarak hayatını kaybeden vatandaşından haberdar değil. Yazık!" ifadelerini kullandı.

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EKREM İMAMOĞLU BEĞENDİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun söz konusu paylaşımı beğenmesi dikkat çekti.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BİR TEK ONA TEŞEKKÜR ETMEDİ

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun mesajı yayınlamış, parti liderlerine tek tek teşekkür eden Erdoğan'ın bir tek Baş'a teşekkür etmemesi gündem olmuştu.

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