BTP Genel Başkanı Baş'ın yargılandığı davada karar

Sanık Lütfullah Önder'i de "resmi belgede sahtecilik" suçundan 2 yıl 6 ay hapisle cezalandıran mahkeme, sanık Maşallah Tarhan'ın da "kasten yaralama" suçundan 3 yıl 1ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

"Resmi belgede sahteciliğe azmettirme" suçundan sanık Haydar Baş'a 3 yıl hapis cezası veren mahkeme bu cezanın, sanığın geleceği üzerindeki olası etkisini de dikkate alarak 2 yıl 6 aya indirilmesine hükmetti.

Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz 2 sanık ile müştekiler Mustafa ve Meral Eraslan katıldı. Tarafların avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Mahkeme, diğer 10 sanığın da "özel belgede sahtecilik", "resmi belgede sahtecilik", "nitelikli yağma" ve "kasten yaralama" suçlarından beraatine hükmetti.

- İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Niyazi Erarslan, Mustafa Eraslan ve Meral Eraslan "müşteki", Haydar Baş'ın da arasında bulunduğu 13 kişi "sanık" olarak yer alıyordu.

İddianamede, şüpheli Haydar Baş'ın "cebir ve şiddet kullanarak birden fazla kişiyle birlikte nitelikle yağmaya azmettirme" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar, "açığa imzanın kötüye kullanılmasına azmettirme" suçundan ise 2,5 yıldan 8 yıl 9 aya kadar olmak üzere, toplam 12,5 yıldan 23 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu.

İddianamede, diğer sanıkların da "yağma" ve "zincirleme şekilde açığa imzanın kötüye kullanılması" suçlarından cezalandırılmaları talep ediliyordu.

