BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş hakkında adli kontrol kararı

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş hakkında, 22 Aralık'ta 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçu gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı.

Hüseyin Baş, bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek hakkındaki soruşturma kapsamında Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nda ifade verdi. İfade işlemlerinin ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Hüseyin Baş, her pazartesi imza atma ve yurt dışına çıkış yasağı adli kontrolleri şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır