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BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş hakkında soruşturma başlatıldı

25.12.2024 07:21
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Yaptığı konuşmalarla dikkat çeken BTP lideri Hüseyin Baş hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Baş hakkında re’sen başlatılan soruşturmanın gerekçesinin ise 'Cumhurbaşkanına Hakaret' olduğu belirtildi.

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş hakkında soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş hakkında re’sen soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, "Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş hakkında 22/12/2024 tarihinde partisinin bir toplantısında yapmış olduğu konuşma sırasında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’na karşı hitabı, sarf ettiği sözler nedeniyle 'Cumhurbaşkanına Hakaret' suçundan Cumhuriyet Başsavcılığınca re’sen soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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BTP Bağımsız Türkiye Partisi soruşturma Hüseyin Baş
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