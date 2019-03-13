BTP İstanbul Başkan Adayı Kotil: Kitap Kart ile kitap okumayan gencimiz kalmayacak

İSTANBUL, (DHA)- BAĞIMSIZ Türkiye Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selim Kotil, Kapalı Çarşı esnafını ziyaret etti. Kotil, “Çıkaracağımız Kitap Kart ile geçlerimiz ister motosikletle alakalı, isterse tarihle alakalı kitap okuyabilecek. Yeter ki gençlerimiz okusun” dedi.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selim Kotil, Kapalı Çarşı’da esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Kapalı Çarşı’da esnaflık yapan babası Kazım Kotil'den dolayı, çocukluğunu burada geçirdiğini belirten Kotil, Beyazıt’ta da vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların ve esnafın taleplerini dinleyen Kotil, yapmak istediği projeleri de anlattı.

“KİTAP KART SADECE KİTAP EVLERİNDEN KİTAP ALMAK İÇİN KULLANILABİLECEK”

İBB iştiraki olan Kültür A.Ş. bünyesinde ‘Kitap Kart’ projesi başlatacaklarını belirten Kotil, “Kültür A.Ş.’nin 400 milyon Türk Lirası bütçesi var. Buna İBB desteğini ekleyerek ‘Kitap Kart’ diye bir kart çıkartacağız. Kitap Kart sadece kitap evlerinden kitap almak için kullanılabilecek. Kredi kartı gibi içine para yükleyebileceğimiz bir kart. Kartın içine Üniversiteliler için 400, liseliler için 200, ilkokul ve ortaokullular için ise ilk aşamada 100 lira yükleyeceğiz. Öğrenci kartı alacak, sadece Büyükşehir Belediyesi ile anlaşmalı olan kitap evlerinde her türlü kitabı alacak. Ayrıca kitap evleri ile anlaşacağız. Yani gençlerimize indirim de yapacaklar. Gençler gidecek istediği kitabı kitapçıdan alacak. Kitap Kart projemiz sayesinde kitap okumayan gencimiz kalmayacak” dedi.