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BTP İstanbul Belediye Başkan Adayı Kotil: İstanbul’a nefes aldırmamız lazım

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.03.2019 17:19 | Son Güncelleme

Bağımsız Türkiye Partisi İstanbul Belediye Başkan Adayı Selim Kotil, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

İSTANBUL, (DHA)- Bağımsız Türkiye Partisi İstanbul Belediye Başkan Adayı Selim Kotil, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Kotil, “İstanbul’a nefes aldırmamız lazım. Bunun yolu İstanbul’a cinsi ve yerine göre ağaç dikmektir”dedi.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) İstanbul Belediye Başkan Adayı Selim Kotil, Beylikdüzü’nde gerçekleştirilen kahvaltı organizasyonunda basın mensuplarıyla buluştu. Basın mensuplarına projelerini anlatan Kotil, soruları da yanıtladı.

“YERİNE VE CİNSİNE GÖRE YEŞİLLENDİRME YAPACAĞIZ”

Yeşil İstanbul projesinden bahseden Kotil, “İstanbul beton bir yığın oldu. İstanbul boğuluyor. İstanbul’da yeşil alan oranı yüzde 2. Dünyadaki 50 büyük metropol içerisinde sonda 2’nci konumdadır. Bizim İstanbul’a nefes aldırmamız lazım. Bunun yolu İstanbul’a acilen 2,5 milyon ağaç dikmektir. Ama bunun cinsi ve yeri çok önemli. Mesela yol kenarlarında dikecek olduğumuz çam cinsleri arabaların egzoz gazını emecek, 20 desibel sesi düşürecek. Lale bahçelerini dikeceğimiz kayın ağaçları da saatte 2,5 kilogram oksijen üretiyor. Bunlar bizim nefes almamızı sağlayacak. Evlerin yanına dikeceğimiz ağaçlar da yazın klima etkisi gösterecek” ifadelerini kullandı.

“DEPREMLE İLGİLİ KİMSENİN HİÇBİR HAZIRLIĞI YOK”

Yeşil alanların depremle de ilgili bir konu olduğunu vurgulayan Selim Kotil, “Depremle ilgili kimsenin hiçbir hazırlığı yoktur. Deprem olduğunda, cep telefonları çalışmadığında, siz İstanbul’da haberleşmeyi nasıl sağlayacaksınız? İlk bir saatte hangi binalar çöktü hangi boru hatları patladı nerede yangın var bunu nasıl öğreneceksiniz?” diyerek diğer İBB Başkan adaylarına seslendi.

“GENÇLERİMİZ KİTAP OKUYACAK”

Programda yaptığı konuşmada kitap okumanın önemine de değinen Kotil, şunları söyledi:

“Bizim atamız Gazi Mustafa Kemal Atatürk savaşın en kızgın anında bile binlerce kitap okudu. Gençlerimiz kitap okuyacak. Bunun için üniversiteliye, liseliye ve İlkokula ayrı kontör yüklemeli Kitap Kart vereceğim. Gidecek istediği kitapçıdan kitabı alacak. Kitabı ister kütüphanesine koyacak geri belediyeye iade ederse yarı parası kadar kontör yükleyeceğim. İade aldığım kitabı da Anadolu’daki gençlere göndereceğim. Üniversitelerde ve anlaşma yaptığım kafelerde internet belediyeden bedava olacak. Peki, hangi kafeler ile anlaşma yapacağız? Muhakkak bir kütüphane köşesi olacak kafenin. Gidecek gencimiz orada kitabı alacak, okuyacak, o zaman kafelerde internet bedava olacak. Gençlerimizin oturduğu yerde kitaba ulaşabilmeleri için Sanal Belediye Kütüphanesi oluşturacağız. Yazarlardan kitapların lisans hakkını alacağım, gençlerimiz de istediği kitabı oradan okuyacak. Bizim gencimizin bilgiye ulaşımını sonuna kadar açacağım. Çünkü biliyoruz ki; Atatürk vefat etmeden önce bu Cumhuriyeti gençlerimize emanet etti. Bizim gencimiz İstikbalimizin evladıdır.”

“BAŞARILI GENÇLERİMİZİN BEYİN GÖÇÜNÜ ENGELLEYECEĞİZ”

Gençlere burs vermek için yeterli bütçeye sahip olunduğunu söyleyen Selim Kotil, “500 lira yandaş vakıflara verilen parayı gençlerimize her ay burs olarak vereceğiz. 150 milyon liralık bir fon oluşturuyorum. Bu fon ile bilimde, sanatta başarılı gençlerimizin beyin göçünü engelleyeceğiz” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

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