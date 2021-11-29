HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. BTP, Millet İttifakı'na mı katılıyor? "Kulis bilgisi" diyerek açıkladı

BTP, Millet İttifakı'na mı katılıyor? "Kulis bilgisi" diyerek açıkladı

29.11.2021 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MAK Araştırma Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, Bağımsız Türkiye Partisi'nin (BTP) Millet İttifakı'na katılacağını iddia etti.

BTP, Millet İttifakı'na mı katılıyor? "Kulis bilgisi" diyerek açıkladı

MAK Araştırma Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, Tele1'de yayınlanan Ankara Rüzgarı programına katıldı. Kulat, Millet İttifakı'na katılabilecek yeni bir partiyi gündeme getirdi.

Millet ve Cumhur İttifakı'nın yeni partileri katmak için çalışmalar yürüttüğünü dile getiren Kulat, Hüseyin Baş'ın genel başkanlığını yaptığı Bağımsız Türkiye Partisi'nin (BTP) Millet İttifakı'na katılacağını iddia etti.

"BTP, MİLLET İTTİFAKI'NA GİRECEK"

"Aldığım bir kulisi buradan paylaşayım" diyen Kulat, şöyle konuştu:

"Bağımsız Türkiye Partisi de Milleti İttifakı’na girecek. Onların da şimdi beraber hareket edecekleri yönünde duyumlar alıyorum. Dolayısıyla bu konuda olabildiğinde ittifakı genişletme gayreti olduğunu görüyorum"

SDDSD

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Seninle asla helalleşemeyizSon Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Seninle asla helalleşemeyiz


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Boyacıyım" dedi, gerçeği sonradan itiraf etti"Boyacıyım" dedi, gerçeği sonradan itiraf etti
Adeta sağlık deposu ama… Bu kurallara dikkat!Adeta sağlık deposu ama… Bu kurallara dikkat!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Seninle asla helalleşemeyizCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Seninle asla helalleşemeyiz
Anahtar Kelimeler:
seçim
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Ronaldo...

Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Ronaldo...

Uçağın iniş takımlarında ABD'ye geldi

Uçağın iniş takımlarında ABD'ye geldi

Arınç'tan "Erdoğan'a muhalefet" açıklaması: Beni zorlamasınlar

Arınç'tan "Erdoğan'a muhalefet" açıklaması: Beni zorlamasınlar

Her sözü olay! Tercihini değiştirmiş

Her sözü olay! Tercihini değiştirmiş

Omicron'un tespit edildiği Güney Afrika'dan dünyaya çağrı

Omicron'un tespit edildiği Güney Afrika'dan dünyaya çağrı

Bir daha Avrupa'yı, Amerika'yı böyle yakalayamayız

Bir daha Avrupa'yı, Amerika'yı böyle yakalayamayız

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Müslüme'nin anneannesi konuştu: İddialar asılsız

Müslüme'nin anneannesi konuştu: İddialar asılsız

Su tasarrufu için en etkili yöntemler ve yardımcılar

Su tasarrufu için en etkili yöntemler ve yardımcılar

Taksiciler Odası Başkanı'ndan yüzde 60 ve yüzde 100 zam talebi

Taksiciler Odası Başkanı'ndan yüzde 60 ve yüzde 100 zam talebi

Bakanlıktan Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin açıklama

Bakanlıktan Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin açıklama

AK Partili Öztürk: Döviz 5 liraya düşerdi ama geleceği kaybederdik

AK Partili Öztürk: Döviz 5 liraya düşerdi ama geleceği kaybederdik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.