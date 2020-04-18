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BTP Sözcüsü Önder: Mustafa Er, Haydar Baş'ın damadı değil

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2020 12:10 | Son Güncelleme

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Sözcüsü Lütfullah Önder, partilerinin MYK üyesi Prof. Dr. Mustafa Er'in, Prof. Dr. Haydar Baş'ın damadı olmadığını ve koronavirüs nedeniyle değil geçirdiği iç kanama sonucu vefat ettiğini duyurdu.

BTP Sözcüsü Önder: Mustafa Er, Haydar Baş'ın damadı değil

BTP Sözcüsü Lütfullah Önder, Karabük Üniversitesi Fen Fakültesi Öğretim Üyesi ve aynı zamanda partilerinin MYK üyesi olan Prof. Dr. Mustafa Er'in ölümüyle ilgili çıkan haberler üzerine Twitter hesabından açıklama yaptı. Önder, "Prof. Dr. Mustafa Er koronavirüs nedeniyle değil geçirdiği iç kanama nedeniyle vefat etmiştir. Kendisi Prof. Dr. Haydar Baş'ın damadı değil partimizin MYK üyesidir" ifadelerini kullandı.

Hayatını kaybeden Mustafa Er için, KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat ta taziye mesajı yayınlayarak, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

(DHA)

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