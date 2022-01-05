BTS üyeleri RM ve Jin Covid-19'u atlattı

Big Hit Music'ten yapılan açıklamada, "25 Aralık Cumartesi'den beri son 10 gündür evde tedavi gören RM ve Jin artık günlük aktivitelerine dönüyor" ifadelerine yer verildi.

Jin'in pozitif test sonucunun ardından ilk günlerde hafif ateşinin çıktığı fakat o zamandan bu yana tamamen iyileştiği belirtildi.

Açıklama, "Sanatçının sağlığı için endişelerini dile getiren tüm hayranlara ve ayrıca tıp alanında Covid-19'u yenmek için ellerinden gelenin en iyisini yapanlara teşekkür ediyoruz" ifadeleriyle devam etti.

Sanatçıların sağlığını birinci önceliğimiz olarak görmeye ve sağlık kurallarına ihtiyatla uymaya devam edeceğiz.

