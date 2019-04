BTSO Başkanı Burkay BTÜ öğrencileriyle buluştu

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) öğrencileriyle buluşan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, yeni ekonomi modellerinin hâkim olduğu günümüzde bugünü değil, geleceği takip eden gençlere ihtiyaç olduğunu söyledi.

BTSO Başkanı İbrahim Burkay, Bursa Teknik Üniversitesi Kariyer Gelişimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (BUKAGEM) ve Bursa Teknoloi Transfer Ofisi (BTTO) tarafından gerçekleştirilen ‘Öğrenci Sanayici Buluşmaları’nın ilk konuğu oldu. Daha iyi bir geleceğin gençlerin düşünceleri ve girişimleriyle şekilleneceğini ifade eden Başkan Burkay, “Her dönemin kendine ait gerçekleri var. Bu çağı çok iyi ve doğru okumalıyız” dedi.

Dünyanın artık yeni ekonomi modellerine yöneldiğini ifade eden Başkan Burkay, “Son birkaç yıldır Amazon ve Apple gibi yeni teknoloji şirketleri ön plana çıkıyor. Önümüzdeki 20 yılda 100 büyük şirket arasında eski ekonomiye ait şirketlerin sayısı ciddi oranda azalabilir. Birçok genç iş insanı dünya listesinde zirvede yer almaya başladı. Artık rüzgâr herkese aynı esiyor. Gençlerimize en önemli tavsiyem. Her alanda donanım sahibi olun” ifadelerini kullandı.

Üniversite öğrencilerinin akademik eğitim dönemlerinde firmalarla bağlarını güçlendirmesini tavsiye eden Başkan Burkay, “Teknoloji dediğimiz kavram o kadar hızlı gelişiyor ki toplumlar da aynı hızla değişiyor. Sadece akademik eğitimle dolu 4 yıl geçirmeyin. Bursa, ticaret ve sanayi tecrübesiyle ciddi anlamda fırsatlar barındırıyor. Şirketlerde mutlaka görev alın. Hayatın içinde ne kadar olursanız, toplumu daha iyi okuyabilirsiniz” dedi.

Yeni Türkiye’nin geleceğini gençlerin inşâ edeceğini ifade eden Burkay, “Hayatınızda küçük adımların çok büyük önemi var. Hayâllere bu küçük adımlarla ulaşacaksınız. Her zaman kendinize yatırım yapın. Öğrencilik döneminde edinmiş olduğunuz tecrübeler çok önemli. Hedeflerinizi sağlam koyun ve o hedeflerinize doğru koşun. Hayallerinizin peşinden koşarken risk de alırsınız. Riskin iki karşılığı vardır: Kazanmak ve kaybetmek. Kaybetmekten korkmayın. Çünkü kârla zarar kardeştir” dedi.

BTÜ Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ile Bursa Teknik Üniversitesi’nin işbirliğinin her alanda devam ettiğini belirterek, “Üniversite ve sanayi arasındaki iş birliğini güçlendirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu yolculukta BTSO bizim en önemli partnerimiz. Ülkemizin en önemli üretim merkezi olan Bursa’yı hedeflerine hep birlikte ulaştıracağız. BTSO ile birlikte şehrimize daha fazla değer katmaya devam edeceğiz” diye konuştu.