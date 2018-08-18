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BTSO Başkanı Burkay: En büyük gücümüz üretim ve ihracat

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2018 14:03 | Son Güncelleme

BURSA Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye’nin ekonomik gerçekler ve uluslararası ticaret hukukuyla bağdaşmayan finansal saldırılara maruz kaldığını belirterek, “Köklü geçmişi ve ortaya koyduğu iradesiyle Türkiye, atılması gereken adımları bir bir hayata geçiriyor.

BTSO Başkanı Burkay: En büyük gücümüz üretim ve ihracat

BURSA, (DHA)- BURSA Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye’nin ekonomik gerçekler ve uluslararası ticaret hukukuyla bağdaşmayan finansal saldırılara maruz kaldığını belirterek, “Köklü geçmişi ve ortaya koyduğu iradesiyle Türkiye, atılması gereken adımları bir bir hayata geçiriyor. Sektörlerimizin ortaya çıkan ekonomik koşullara göre pozisyon alması gereken bu süreçte en büyük gücümüz olan üretime ve ihracata sağlanan destekler de büyük önem taşıyor” dedi.
Başkan İbrahim Burkay, son dönemde Türkiye üzerinde oluşturulan olumsuz havanın ekonomik gerekçelerle açıklanamayacağını söyledi. Trump yönetiminin hukuksuz uygulamalarına karşı atılan adımları desteklediklerini ifade eden Burkay, “Ekonomi politikalarımızın yeni sistemle birlikte tek merkezden yönetilmesi, ortaya çıkan sorunlara karşı kararların hızlı ve etkin bir şekilde alınmasını sağladı. Bu süreçte ekonomi yönetimimizin ve ilgili bakanlıklarımızın finansal piyasaları ve reel sektörümüzü rahatlatmak amacıyla atmış olduğu adımlar da oldukça önemli. Bu vesileyle iş dünyamıza bayram müjdesi niteliği taşıyan desteklerden dolayı Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz ve bakanlarımız başta olmak üzere ekonomi yönetimimize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Diğer taraftan ekonominin panik havasından uzaklaşması ve döviz piyasasındaki olumlu gelişmeler, yapılan hamlelerin doğruluğunu ortaya koymaktadır. Ekonomi yönetimimizin finans ve bankacılık sektörleri ile birlikte yatırımcılara ilişkin desteklerini üretici ve ihracatçılarımızı da kapsayacak şekilde genişletmesini bekliyoruz” diye konuştu.
KURDAKİ ARTIŞ TEMİNAT SORUNUNA YOL AÇMAMALI
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın 40 bini aşkın üyeye sahip olduğunu belirten İbrahim Burkay, söz konusu üyelerin 17 bininin üreticilerden oluştuğunu söyledi. Son dönemde yaşanan gelişmelerle birlikte oda üyeleriyle görüşmelerini sıklaştırdıklarını dile getiren Başkan Burkay, “Şirketlerimizin ortak kaygıları var. Özellikle dövizdeki dalgalanma, firmalarımızın finansal yapılarında ciddi bozulmalara sebep oldu” dedi.
Firmaların son dönemde kur artışı nedeniyle kredilerdeki limit artışı ve banka teminatları konusunda yaşadıkları sorunlara ilişkin beklentilerinin yapılan düzenlemelerle karşılık bulduğunu belirten İbrahim Burkay, “Kur artışı nedeniyle limit aşımı oluşan kredilerde, artışın dikkate alınmaması ile birlikte yine kur etkisinden kaynaklanan kredi teminatları konusunda firmalardan ek teminat talep edilmemesi bu süreçte iş dünyamızın elini rahatlatacaktır” ifadelerini kullandı.
EXİMBANK’IN HAMLELERİ GÜVEN VE İSTİKRARI GETİRECEK
Türk Eximbank’ın ihracatçıya 31 Temmuz 2018 tarihine kadar reeskont kredileriyle sabit kur avantajı sunduğunu hatırlatan İbrahim Burkay, “Bu uygulama ekonomiye ciddi bir güven sağladı. Eximbank’ın 31 Aralık 2018 tarihine kadar belirleyeceği kur, bizleri güçlendirecektir. Döviz borçlarımızın Türk Lirası ile ödenmesi ve tespit edilen sabit kur üzerinden ödenmesi, iç piyasada ve yurt dışı ödemelerimizde şirketlerimize ciddi anlamda güven ve istikrar sağlayacaktır” dedi.
Döviz kurlarından kaynaklı zararların şirket bilançolarında bozulmalara yol açtığını belirten İbrahim Burkay, “Bilançolarda uygulamaya konulan amortisman hesabı gibi dileyen firmalarımızın döviz zararlarını, isteğe bağlı olarak 2 ya da 3 yılda bilançolarına yansıtmalarına imkan sağlayacak düzenlemeler de bu süreçte şirketlerimiz için önemli bir destek unsuru olacaktır. Bununla birlikte yatırım kredilerinde faiz desteğinin bölge farkı gözetilmeksizin artırılması da iş dünyamızın beklentileri arasında yer almaktadır” şeklinde konuştu.
İŞ DÜNYASINA TAVSİYELER
İhracatçıların ortaya çıkan ekonomik koşullara göre pozisyon alması gerektiğini belirten BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, şöyle devam etti:
“Özellikle ihracatçılarımıza döviz piyasasındaki artıştan kaynaklanan ıskonto talepleri gelmekte. Üyelerimizin bu talepleri dikkate almadan ticari faaliyetlerini sürdürmelerini tavsiye ediyorum. Bununla birlikte özellikle geçtiğimiz 10-15 yıllık süreçte maliyet hesaplarında ihracatçılarımız faiz oranlarını çok düşük olduğu için pek dikkate almıyorlardı. Bundan sonraki süreçte ise maliyet hesaplarının faiz oranlarının da dikkate alınarak yapılması, firmalarımızın sürdürülebilirliği açısından oldukça önemli hale geldi. Yüksek düzeyde seyreden açığa satışlar konusunda da firmalarımız tedbirli olmalı. Akreditif teyitli ya da alacak garantili satış anlaşmaları yapılması üreticilerimizin risklerini minimize edecektir.”
BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, “Bu krizden çıkmanın tek bir yolu var. Üretim ve ihracat. Bu kabiliyetimizi kaybetmeden Türkiye’mizin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine yeniden odaklanmasını sağlayacak adımları hızla atmaya devam etmemiz gerekiyor” dedi.

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