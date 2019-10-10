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BTSO ve Nilüfer’den iş birliği vurgusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 13:25 | Son Güncelleme

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’in BTSO Başkanı İbrahim Burkay’a yaptığı ziyarette, iki kurum arasında yapılabilecek iş birliği ele alındı.Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay’ı ziyaret etti.

BTSO ve Nilüfer’den iş birliği vurgusu

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’in BTSO Başkanı İbrahim Burkay’a yaptığı ziyarette, iki kurum arasında yapılabilecek iş birliği ele alındı.
Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay’ı ziyaret etti. BTSO yönetim kurulu üyeleri ve Nilüfer belediye başkan yardımcılarının da hazır bulunduğu ziyarette iki kurumun çalışmaları ve ortak ilişkiler ele alındı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İbrahim Burkay, Başkan Turgay Erdem’e görevinde başarılar diledi. Nilüfer’in Bursa için önemine değinen Burkay, “Nilüfer, Bursa’nın önemli ve gelişen bir yüzü. Bizler içinde Nilüfer çok önemli. Bursa, Türkiye’nin ikinci ihracatçı kenti. İş dünyası olarak dünyanın her yerinden ciddi anlamda ziyaretçilerimiz var. Günümüzde Bursa’nın modern yüzü de ziyaretçiler açısından ilgiyle izleniyor. O yüzden Nilüfer bizim için önemli yer teşkil ediyor. BTSO olarak önemli çalışmalarımız var. Ciddi projelerle iş dünyasına yön vermeye çalışıyoruz. Ortak güzel işler yapabiliriz” dedi.
Misafirperverliği için İbrahim Burkay ve ekibine teşekkür eden Başkan Turgay Erdem de, iki kurum arasında yapılacak ortak çalışmalarda üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını belirtti. Bursa ve Nilüfer’e hizmet için göreve geldiklerini ifade eden Turgay Erdem, BTSO’nun kent için önemli bir değer olduğunu da vurguladı.
Ziyaret sonunda iki başkan günün anısına birbirlerine plaket ve çeşitli hediyeler verdi.

BTSO ve Nilüfer’den iş birliği vurgusu

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