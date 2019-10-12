BTSO’nun vizyon projesi GUHEM’e ziyaret

Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi ve TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Lokman Kuzu, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK işbirliğinde yapımı tamamlanan Türkiye’nin uzay temalı ilk eğitim merkezi Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM) binasında incelemelerde bulundu.

BTSO öncülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın desteği ve TÜBİTAK koordinasyonunda, Bursa Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle yürütülen GUHEM projesi, GUHEM üst düzey ziyaretçileri ağırlamaya devam ediyor. BTSO tarafından yapımı tamamlanan ve 13 bin 500 metrekarelik alana sahip olan GUHEM, Avrupa’nın en iyi, dünyanın ise en iyi ilk 5 merkezi arasında yer alacak. Gelecek yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda açılması planlanan GUHEM’i ziyaret ederek incelemelerde bulunan Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi ve TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Lokman Kuzu, BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, GUHEM A.Ş Genel Müdürü Ömer Demirbilek ve BUTEKOM Genel Müdürü Mustafa Hatipoğlu’ndan proje hakkında bilgi aldı.

GUHEM’in genç neslin uzay ve havacılık alanındaki farkındalığını artıracağını söyleyen Cüneyt Şener, merkezin hem Bursa’ya hem de Türkiye’ye değer katacak önemli bir proje olduğunu vurguladı. Faaliyet alanları ve mimari özellikleriyle projenin Türkiye’de emsali bulunmayan bir niteliğe sahip olduğunu belirten Şener, “Böylesine güzel bir merkezi gençlerimize, çocuklarımıza ve Bursamıza kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. GUHEM projemizin mevcut yapısından daha farklı bir vizyona taşınması için ikili ilişkilerimizi her geçen gün artırıyoruz. Yeni kurulan Türkiye Uzay Ajansımızın hedefleri doğrultusunda da faaliyet gösterebilecek olan GUHEM’in kapsamını genişleterek daha fazla ziyaretçiye kapılarımızı açacağız. Bu noktada Türkiye Uzay Ajansı’nın destekleri ile merkezimiz daha güçlü bir vizyon ile hizmete açarak ülkemizin 2023 hedeflerine yüksek katkı sağlayacağız.” diye konuştu.

Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi ve TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Lokman Kuzu, Bursa’nın uzay, havacılık ve savunma gibi stratejik sektörlerde önemli bir atılım içerisinde olduğunu söyledi. GUHEM’in Türkiye’de ilk olacağını belirten Doç. Dr. Lokman Kuzu, “BTSO tarafından hayata geçirilen bu proje, Bursa ve Türkiye için katma değer üretecek çalışmalar arasında. Türkiye’nin 2023 hedefleri doğrultusunda hayata geçirilen Türkiye Uzay Ajansı’nın halka daha fazla tanıtılması, mevcut yapısı ve hedeflenen kurgusunda GUHEM aktif rol alabilecek niteliktedir. Türkiye Uzay Ajansı ve GUHEM’in ortak noktalarını belirlemek için BTSO ile görüşmelerimizi sürdüreceğiz.” diye konuştu.



