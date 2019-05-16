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BTÜ’de arpalı protesto

YAŞAM HABERLERİ  | 16.05.2019 14:57 | Son Güncelleme

Bursa Teknik Üniversitesi’nin ’görevde yükselme sınavı’nda haksızlık yapıldığını ve yönetimin teknik değil arpalık üniversitesi gibi davrandığını iddia eden Türk Eğitim-Sen Bursa 2’nolu şube temsilcileri, kampüsün bahçesindeki ’arpalı’ protestosu dikkat çekti.Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) tarafından görevde yükselme sınavının ardından yapılan mülakatta haksızlık yapıldığını belirten Türk Eğitim-Sen Bursa 2’nolu şube temsilcileri, okulun kampüsünde toplandı.

BTÜ’de arpalı protesto

Bursa Teknik Üniversitesi’nin ’görevde yükselme sınavı’nda haksızlık yapıldığını ve yönetimin teknik değil arpalık üniversitesi gibi davrandığını iddia eden Türk Eğitim-Sen Bursa 2’nolu şube temsilcileri, kampüsün bahçesindeki ’arpalı’ protestosu dikkat çekti.
Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) tarafından görevde yükselme sınavının ardından yapılan mülakatta haksızlık yapıldığını belirten Türk Eğitim-Sen Bursa 2’nolu şube temsilcileri, okulun kampüsünde toplandı. 15 adayın başarılı olduğu yazılı sınav sonucunda 7 kişi şef kadrosuna yükseldiğini belirten Türk Eğitim Sen Bursa 2 No’lu Şube Başkanı Fatih Gümüş, "Yazılı sınavda 89 puanla üniversitede 2. olan kurum temsilcilerimizden Serhat Binbir, geçer puanın 70 olduğu sözlü sınavda 60 puanla değerlendirilerek elenmiştir. Yazılı sınavda ilk 7’de olan 3 kişi bu yolla elenmiştir. Yazılı sınavda geçer puan olan 60’ın hemen üstünde puan alan kişiler ise sözlü puanları şişirilerek şef yapılmıştır. Mevzuat sorulan bir sözlü sınavla yine mevzuat bilgisine dayanarak yapılmış olan yazılı sınavdan farklı puanlar alınmış olmasının mantıkla bir izahı yoktur. Birileri kollanmış, birilerinin ise hakkı yenmiştir. Kişisel hesaplar devreye girmiş, adalet, hak ve hukuk gibi kavramlar bir kenara bırakılmıştır. Adamcılık ve akraba kayırmacılığı meşru bir şekilde yapılan yazılı sınavın önüne geçmiş, sınavda başarılı olanların hakkı gasp edilmiştir" dedi.
Yazılı sınavda 1. ve 3. olan kişilere sözlü sınavda yazılı puanının aynısı verilirken 2. olan kurum temsilcilerine neden yazılı puanının 30 puan aşağısı verildiğini BTÜ yönetimine yönelten Başkan Gümüş, "Üniversite devralındığından beri yapılan uygulamalara bakınca Bursa Teknik değil, Bursa Arpalık Üniversitesi gibi davranıldığını herkes görüyor. Bu skandal sözlü sınav sonuçları karşısında, sadece bu sınav özelinde hakkı yenenler değil, tüm kurum personeli kayba uğramıştır. Personelin adalet ve liyakate olan inancı öldürülmüş, adaletsizlik tescillenmiştir. Devletimizin bir kurumu olan üniversiteye olan güven duygusu bitirilmiş aslında devletin itibarına zarar verilmiştir" dedi.
Basın açıklamasını ardından Başkan Gümüş, içi arpa dolu çuvalı boşalttı.

BTÜ’de arpalı protesto

BTÜ’de arpalı protesto

BTÜ’de arpalı protesto

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