BTÜ'nün 2017-2018 akademik yılı açılış töreni

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, "Aziz milletimizin her alanda hizmetkarı olarak, eğitim alanında da daha ileri seviyelere ulaşmak temel hedefimizdir. Okuyan, düşünen ve düşündüğünü uygulayan gelecek nesillere ulaşmak için gençlerimize güvenmeliyiz." dedi.

Çavuşoğlu, Bursa Teknik Üniversitesinin (BTÜ) 2018-2019 akademik yıl açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 5'inci teknik üniversitesi olarak 2010 yılında açılan BTÜ'nün 8-9 yıl gibi kısa süre içinde sağlanan yaklaşık çeyrek milyar liraya ulaşan ödenek miktarıyla, 5 bine yakın seçkin ve başarılı öğrencisi, 350'ye yakın değerli bilim adamı ve akademisyeniyle artık Türkiye'nin nadide eğitim kurumları arasında yer aldığını belirtti.

Diğer tüm alanlarda olduğu gibi eğitim alanında da ulaşılan hiçbir seviyeyi millet için yeterli bulmadıklarını dile getiren Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Çünkü bizler Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ifadesiyle, 'Bu milletin onurunu korumanın milletimizin refah seviyesini yükseltmekle olacağını' düşünen bir anlayışın sahipleriyiz. Aziz milletimizin her alanda hizmetkarı olarak, eğitim alanında da daha ileri seviyelere ulaşmak temel hedefimizdir. Okuyan, düşünen ve düşündüğünü uygulayan gelecek nesillere ulaşmak için gençlerimize güvenmeliyiz. Bakın biz gençlerimize duyduğumuz güvenin bir neticesi olarak seçilme yaşını önce 30'dan 25'e sonra da 16 Nisan referandumuyla milletimizin takdiriyle 18'e indirdik. Bizlere gençlerimize güvenmemiz gerektiğini 19-20 yaşında çağ açıp kapatan ecdadımız öğretti. Bizim neden gençlere güvenmemiz gerektiğini 15 Temmuz 2016 gecesi hainlere karşı ecdadına yakışır şekilde herkesten önce meydanlara inerek ülkesine, milletine ve demokrasisine sahip çıkan kahraman gençlerimiz ortaya koymuştur. Milli ve manevi değerlerinin şuurunda olan gençliğimizle gurur duyarken onlara daha güçlü bir Türkiye bırakmak için var gücümüzle çaba göstermeye devam edeceğiz."