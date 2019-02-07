Bu 10 besin griple savaşıyor

Medline Adana Hastanesi’nden Diyetisyen Merve Sehlikoğlu, grip ve soğuk algınlığı ile baş edebilmenin yollarından birinin de sağlıklı ve doğru beslenerek bağışıklık sistemini güçlü tutmaktan geçtiğini söyledi.

Diyetisyen Sehlikoğlu, grip ve soğuk algınlığı hastalıklarına karşı koruyucu etkisi bilinen besinleri tüketmenin büyük önem taşıdığını belirtti. Sehlikoğlu, grip ve soğuk algınlığına karşı koruyucu etkisi bilinen 10 önemli besini şöyle sıraladı:

Turunçgiller

“Greyfurt, portakal, limon, mandalina gibi besinler C vitamini deposu olarak tanımlanıyor. Aynı zamanda antioksidan özelliği de olan bu besinleri tam mevsimi olan sonbahar ve kış aylarında tüketmek grip ve soğuk algınlığından korurken posaları sayesinde bağırsak sistemi de yarar görüyor.

Soğan-Sarımsak

Doğal bir antibiyotik olan soğan ve sarımsak vücudumuza giren mikroplarla mücadele ederek bağışıklık sistemimizi güçlendiriyor, hastalıkları uzak tutuyor.

Nar

İçeriğindeki “antosiyanin” adlı bileşen sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiren nar, gribe karşı korunmada etkili bir besin olarak öne çıkıyor. Ancak narın suyunu sıkıp içmek yerine orta büyüklükte bir narı tüketmek bağırsak sağlığı açısından daha faydalı oluyor.