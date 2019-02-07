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Bu 10 besin griple savaşıyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 07.02.2019 10:52 | Son Güncelleme

Medline Adana Hastanesi’nden Diyetisyen Merve Sehlikoğlu, grip ve soğuk algınlığı ile baş edebilmenin yollarından birinin de sağlıklı ve doğru beslenerek bağışıklık sistemini güçlü tutmaktan geçtiğini söyledi.Diyetisyen Sehlikoğlu, grip ve soğuk algınlığı hastalıklarına karşı koruyucu etkisi bilinen besinleri tüketmenin büyük önem taşıdığını belirtti.

Bu 10 besin griple savaşıyor

Medline Adana Hastanesi’nden Diyetisyen Merve Sehlikoğlu, grip ve soğuk algınlığı ile baş edebilmenin yollarından birinin de sağlıklı ve doğru beslenerek bağışıklık sistemini güçlü tutmaktan geçtiğini söyledi.
Diyetisyen Sehlikoğlu, grip ve soğuk algınlığı hastalıklarına karşı koruyucu etkisi bilinen besinleri tüketmenin büyük önem taşıdığını belirtti. Sehlikoğlu, grip ve soğuk algınlığına karşı koruyucu etkisi bilinen 10 önemli besini şöyle sıraladı:
Turunçgiller
“Greyfurt, portakal, limon, mandalina gibi besinler C vitamini deposu olarak tanımlanıyor. Aynı zamanda antioksidan özelliği de olan bu besinleri tam mevsimi olan sonbahar ve kış aylarında tüketmek grip ve soğuk algınlığından korurken posaları sayesinde bağırsak sistemi de yarar görüyor.

Soğan-Sarımsak
Doğal bir antibiyotik olan soğan ve sarımsak vücudumuza giren mikroplarla mücadele ederek bağışıklık sistemimizi güçlendiriyor, hastalıkları uzak tutuyor.

Nar
İçeriğindeki “antosiyanin” adlı bileşen sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiren nar, gribe karşı korunmada etkili bir besin olarak öne çıkıyor. Ancak narın suyunu sıkıp içmek yerine orta büyüklükte bir narı tüketmek bağırsak sağlığı açısından daha faydalı oluyor.

Doğal yoğurt
Doğal yoğurt gibi probiyotik kaynakları düzenli olarak tüketildiğinde bağırsak florasını zenginleştirerek bağışıklık sistemini güçlendiriyorlar. Yoğurt bunun yanı sıra içerdiği laktik asit ile mikroplara karşı kalkan etkisi gösteriyor ve savunma sisteminin gelişmesine katkı sağlıyor.

Yağlı tohumlar
Ceviz, badem ve fındık gibi yağlı tohumlarının E vitamini, çinko, magnezyum, Omega-3 gibi yağ asitleri ile mineral içeriklerinden dolayı bağışıklık sistemini güçlendirdikleri biliniyor. Bu nedenle günde bir avuç içi kadar ve çiğ olarak tüketilmesi öneriliyor.

Balık
Özellikle soğuk su balıkları, sahip oldukları bol miktardaki Omega-3 yağ asitleri, protein ve aynı zamanda A-B vitamini yönünden zengin besinler. Bağışıklık sitemini destekleyen balığı ızgara, fırın veya buğulama teknikleri ile pişirerek haftada en az 2 kez sofralarda yer vermek gerekiyor.

Zencefil
İçeriğinde doğal olarak bulunan “gingerol” maddesi sayesinde bağışıklığı kuvvetlendirerek her türlü enfeksiyonu uzak tutmaya yardımcı oluyor. Zencefil, toz şeklinde yemeklerde taze olarak ise kaynar suda demlenip çay şeklinde tüketilebiliyor.

Adaçayı
Adaçayı içerdiği bileşenler sayesinde grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıkların yol açtığı boğaz enfeksiyonlarını önlemeye yardımcı bir besin olarak gösteriliyor. Ancak günde 1 fincandan fazla ve düzenli olarak uzun süre adaçayı tüketmek hamilelerde kanama riskini ve kasılmaları artırarak erken doğum riskine sebep olabiliyor.

Ekinezya
Kimi soğuk algınlığı ilaçlarının da hammaddelerinden biri olan ekinezya bitkisi, içerdiği zengin C vitamini ve flavanoidler gibi antioksidanlarca bağışıklık sistemini destekliyor. Kaynar suya 1-2 tutam atarak demleyebileceğiniz ekinezya, üst solunum yollarının tedavisinde de önemli bir yere sahip. Ancak bu bitkiyi hamile iken tüketmekten kaçınmak gerekiyor.

Su
Vücudumuzda bulunan toksinlerin ve mikropların hızlıca dışarı atılabilmesi için bol miktarda su tüketmek önemli. Ayrıca özellikle griple beraber ortaya çıkabilecek yüksek ateş ve ishal gibi durumlarda oluşabilecek sıvı kayıplarının önüne geçmek için günde 10 bardak su içilmesi önem taşıyor.”

Bu 10 besin griple savaşıyor

Bu 10 besin griple savaşıyor

Bu 10 besin griple savaşıyor

Bu 10 besin griple savaşıyor

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