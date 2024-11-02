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  4. Bu 2 adam adeta 'Erkekler neden az yaşar?' sorusunun cevabı! Bursa'da film gibi olay

Bu 2 adam adeta 'Erkekler neden az yaşar?' sorusunun cevabı! Bursa'da film gibi olay

02.11.2024 12:11
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02.11.2024 12:11
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Bursa'da 60'lı yaşlarında iki arkadaş boş bir arazide alkol aldıktan sonra yürümeye başladı. Sohbet ederek yürüyen adamlardan biri havanın karanlık olması nedeniyle önündeki 3 metrelik çukuru fark etmedi ve çukura düştü. Arkadaşının düştüğünü anlamayan ve bir süre yoluna devam eden diğer adam ise daha sonra arkadaşının yanında olmadığını fark edip olayı ekiplere bildirdi. Olay yerine gelen ekipler adamı çukurdan çıkartarak hastaneye götürdü.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Acemler Metro istasyonu karşısı eski otobüs işletmesinin bulunduğu boş alanda meydana geldi.

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3 METRELİK ÇUKURA DÜŞTÜ

Edinilen bilgiye göre, İbrahim Sayın (64) arkadaşı Burhan A. ile boş bir arazide alkol aldıktan sonra yürümeye başladı. İki arkadaş sohbet ederek yürürken, Burhan A., havanın karanlık olması nedeniyle önündeki 3 metrelik çukuru fark edemeyip aşağı düştü.

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FARK ETMEYİP YOLUNA DEVAM ETTİ

Bir süre ilerledikten sonra arkadaşının yanında olmadığını fark eden Sayın, arkadaşını bir türlü bulamayınca 112 ekiplerini aradı.

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İTFAİYE EKİPLERİ ADAMI ÇUKURDAN ÇIKARDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri arazide yaptıkları aramada Burhan Ç.'nin çukura düştüğünü tespit etti. İtfaiye ekiplerince çukurdan çıkarılan Burhan Ç. sağlık ekiplerine teslim edildi.

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AMBULANSTA BİRBİRLERİNİ BIRAKMADILAR

Ambulansta dakikalarca birbirini bırakamayan 2 arkadaşın o anları kameraya yansırken, tarafları sağlık çalışanları güçlükle ikna etti. Hafif yaralanan Burhan Ç., Çekirge Devlet Hastanesine sevk edilirken arkadaşı, İbrahim Sayın ise ifadesi alınmak üzerine karakola götürüldü.Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Bursa Çukur
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