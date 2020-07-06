Bu 4 öneriye dikkat etmezseniz saç dökülmesi hızlanabilir! İşte dökülmeyi azaltan...

Saç dökülmesi birçok insanın hayatında yer alan bir problem. Kısmen kadınlar da yaşasa çoğu zaman erkeklerin yaşadığı bir sorun. Kadınlarda geçici dökülmeler yaşansa da stres ve hormonal dengesizlik sürekli bir dökülmeye yol açabilir. Erkeklerde ise genellikle genetik ve düzenli dökülmeler yaşanıyor. Özellikle ergenlik çağından sonra Türk erkeğinde dökülmelerin başladığını gözlemleyebilirsiniz. Ne kadar can sıkıcı bir durum olsa da bazı püf noktalarına dikkat ederseniz bunu önüne geçebilirsiniz.

BESLENMENİZE DİKKAT EDİN!

Saç dökülmesinin nedenleri arasında yetersiz beslenme ya da dengesiz beslenmeyi sayabiliriz. Değişmeye başlayan dünya düzeni, iş koşulları ve hayatımıza iyice girmeye başlayan home office ve freelance çalışma biçimleri uyku düzenimizi etkileyebilir. Bu etkilenmeye dikkat etmezsek hayatımız karışık ve toparlanması zor bir hal almaya başlar. Bu karışıklık doğal olarak yeme-içme düzenimizi de etkiler. Sağlıklı ve düzenli beslenerek ayrıca fast fooddan uzak durarak bunu sağlayabilirsiniz. Bunun önüne geçmek için düzenli kontrole gidip kan değerlerinize baktırın. Sonuçlara göre doktorunuzun da önerisi ile gerekli vitamin veya mineral bazlı gıda takviyelerini alıp olası sonuçların önüne geçebilirsiniz.