Bu 4 öneriye dikkat etmezseniz saç dökülmesi hızlanabilir! İşte dökülmeyi azaltan...

Saç dökülmesi birçok insanın hayatında yer alan bir problem. Kısmen kadınlar da yaşasa çoğu zaman erkeklerin yaşadığı bir sorun. Kadınlarda geçici dökülmeler yaşansa da stres ve hormonal dengesizlik sürekli bir dökülmeye yol açabilir. Erkeklerde ise genellikle genetik ve düzenli dökülmeler yaşanıyor. Özellikle ergenlik çağından sonra Türk erkeğinde dökülmelerin başladığını gözlemleyebilirsiniz. Ne kadar can sıkıcı bir durum olsa da bazı püf noktalarına dikkat ederseniz bunu önüne geçebilirsiniz.
Saç dökülmesinin nedenleri arasında yetersiz beslenme ya da dengesiz beslenmeyi sayabiliriz. Değişmeye başlayan dünya düzeni, iş koşulları ve hayatımıza iyice girmeye başlayan home office ve freelance çalışma biçimleri uyku düzenimizi etkileyebilir. Bu etkilenmeye dikkat etmezsek hayatımız karışık ve toparlanması zor bir hal almaya başlar. Bu karışıklık doğal olarak yeme-içme düzenimizi de etkiler. Sağlıklı ve düzenli beslenerek ayrıca fast fooddan uzak durarak bunu sağlayabilirsiniz. Bunun önüne geçmek için düzenli kontrole gidip kan değerlerinize baktırın. Sonuçlara göre doktorunuzun da önerisi ile gerekli vitamin veya mineral bazlı gıda takviyelerini alıp olası sonuçların önüne geçebilirsiniz.
Kişisel hijyenimiz her zaman dikkat etmemiz gereken noktalardan birisidir. Saç bakımı bunun önemli bir kısmını oluşturuyor. Saç diplerini temiz tutmanız saç köklerinin hava alması açısından önemlidir. Bunun için düzenli aralıklarla ve rutin bir şekilde yıkamanız gerekiyor. Yumuşak ve masaj yapar gibi hareketlerle yıkamaya da özen göstermelisiniz. Çünkü sert şekilde yıkamak saç derisinin yıpranmasına ve köklerin zayıflamasına yol açabilir. Ayrıca saçınızı yıkarken ucuz ve kimyasallarla dolu bir şampuan kullanmaktan çekinmelisiniz. Bunun yerine kaliteli ve doğal üretilen sabun veya şampuanları kullanmalısınız.
Saç dökülmesinin sebeplerinden bir diğeri de kan dolaşımının yavaşlığı olabilir. Vücudumuzdaki tüm hücreler gibi saç köklerindeki hücreler de besine ihtiyaç duyar. Bu besinler dolaşım sistemi sayesinde taşınır. Kan dolaşımındaki yavaşlık besinlerin düzensiz ve yetersiz taşınmasına yol açar. Saç köklerinize yapacağınız masaj ile bu beslenmeye yardımcı olabilirsiniz. Bunun için zeytinyağı, Hindistan cevizi ya da sarımsak özlü doğal yağlar kullanabilirsiniz.
Her ne kadar uzun saç modelleri moda olsa da saçları kısa kestirmek dökülmeyi azaltabilir. Çünkü düzenli bakım yapsanız bile uzun saç daha fazla özen ve temizlik gerektiriyor. Saçlarınıza kısa modeller vererek saç diplerini temiz tutabilirsiniz. Bunun saç köklerinin hava almasına ve sağlıklı uzamasına yardımı yadsınamaz.
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