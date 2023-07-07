Bu 7 belirtiyi görürseniz hemen doktora gidin! Tehlikeli hastalığın habercisi olabilir

Böbrekler; bel arka bölgesinde, omurganın sağına ve soluna birer tane olmak üzere yerleşen organlardır. Vücuttaki temel görevi, kanı zararlı maddelerden temizlemektir. Kalpten pompalanan kanın önemli bir bölümü böbreklere gelerek burada süzülür. Süzülme sırasında kandaki üre gibi toksik maddeler böbrek aracılığıyla filtrelenir. Zararlı maddeler suda çözünmüş bir halde idrar olarak mesaneye (idrar kesesine) gönderilir. Kişide idrar çıkışı ile birlikte zararlı maddeler vücut dışına atılmış olur. Peki, hangi belirtiler böbrek rahatsızlıklarının belirtisi?

Ailede böbrek rahatsızlığı geçirmiş olanlar, diyabet hastalığı olanlar, yüksek tansiyonu olanlar, obezite olanlar, sigara içenler ve sürekli ilaç kullanımının yanı sıra bu 7 belirtiye de dikkat etmelisiniz.

1) GECELERİ İDRARA ÇIKMAK

Böbrek rahatsızlığı olan birçok kişi gece bounca 2 veya 3 kez tuvalete gitmek zorunda kaldıklarını ve güçlü bir basınç hissi oluştuğunu belirtiyorlar. Bazen çok büyük bir istekle tuvalete gitmelerine rağmen 1-2 damla idrar çıkarabildiklerini belirtiyorlar. Böbreklerin yeterli miktarda idrar üretememesi durumunda veya bçbreklerdeki fonksitonların bozulması halindeidrar düzenlenemediği için gece uyku sırasında tuvalete gitme ihtiyacı doğabilir.

2) İDRARDA KÖPÜKLENME

Böbrek rahatsızlığı olanların birçoğu idrarda beyaz köpükler oluştuğunu fark etti. İdrarda köpüklenmeye fazla protein neden oluyor. Böbrek hastalıkları idrar yolu enfeksiyonları, diyabet ve hipertasiyon gibi durumlar idrarda fazla proteine neden olabilir.

3) SÜREKLİ HALSİZ HİSSETMEK

Böbrek rahatsızlığı olanlar bitmeyen bir halsizlik ve uyuma isteği duyuyorlar.

4) NEFES DARLIĞI

Böbrek rahatsızlığı olnlar zaman zaman en ufak bir hareketten sonra nefes nefese kaldıklarını ve dinlenme ihtiyacı duyduklarını söylemekte. Bunun iki nedeni; böbreklerin süzemediği ekstra sıvının akciğerde birikerek nefes darlığı oluşturması ve anemidir.

5) EL, YÜZ VE AYAK ÖDEMİ

Bu rahatsızlığı yaşayanlar genellikle ayak bileklerinde, bacaklarında, ellernde ve göz çevresinde şişkinlik fark ederler. Vücutta sodyum ve su birikimi veya idrarda biriken protein ve iltihaplanma da ödeme neden olabilir.

6) KAŞINTI

Çoğu böbrek hastası ciddi bir kaşıntı problemi yaşıyor. Böbrek hastalarının vücutlarında toksinlerin birikmesi ve deriye yayılması sonucu kaşıntıya neden olabilir.

7) KÖTÜ AĞIZ KOKUSU

Böbrek hastaları nefeslerinde kötü bir koku bulunduğunu söylüyorlar. Böbrek hastalıklarında böbrekler yeterinde atık ürünleri temizleyemez ve üremi ortaya çıkar. Üremi, vücutta üre ve diğer atık maddelerin biirkmesine neden olur. Bu maddeler ağızda kötü koku oluşturabilir.

Bunun yanında ağızda kuruluk ve tükürük üretimi azalımı da diğer ağızda kötü koku sebepleridir.



