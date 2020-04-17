Bu 8 adımla dişleriniz bembeyaz olacak ve ağız kokusundan eser kalmayacak!

Dişlerinizi ne sıklıkla ve nasıl temizlemeniz gerektiğini öğrenmek ve ağız bakımınızı etkili şekilde yapmak için aşağıdaki önerileri takip edebilirsiniz. İşte, özgürce gülmenin, ağız sağlığınızı korumanın ve muhteşem görünen dişlere sahip olmanın yolları!
Dişlerinizi günde iki defa fırçalamaya özen göstermelisiniz. Düzenli diş fırçalamak ne kadar önemliyse fırçalama sırasında agresif olmamanız da çok önemli. Doğru tekniği uyguladığınız zaman ağız ve diş sağlığınızı koruyabilir, plak ve bakterilerin önüne geçebilirsiniz. Her dişin önünü, arkasını ve üstünü fırçalamaya özen göstererek küçük dairesel hareketler yapmanız gerekir. Bu işlem ortalama 2-3 dakika sürer.
Çok sert yapılı bir diş fırçası, diş minesine ve diş etlerinize zarar verebilir. Dişlerinizdeki koruyucu tabaka hasar görürse, diş hassasiyeti ve çürükler oluşabilir. Bu nedenle kaliteli diş fırçası ve diş macunu kullanmalısınız.
Günde bir kez diş ipiyle dişlerinizi temizleyebilirsiniz. Diş ipi, fırçanın ulaşamadığı yerlerdeki plak ve bakterileri ortadan kaldırır. Ayrıca, ağız kokusunu önlemeye yardımcı olabilir. Çünkü dişler arasında sıkışıp kalan yiyecek kalıntıları, ağız kokusuna yol açar.
Ağız sağlığınızı korumak ve güzel kokan bir nefese sahip olmak için gargara kullanabilirsiniz. Gargara yapmak, ağızdaki bakterileri de hızlıca yok edebilir. Aynı zamanda diş ve diş eti iltihabının da önüne geçer. Düzenli gargara yaparak ağız kokusunu önlemiş olursunuz. Hem de gargaralar ağız içindeki asit miktarını azaltır ve diş etlerinizin sağlıklı kalmasına yardımcı olur.
Şekerli yiyeceklerden çok fazla tüketirseniz, dişlerinizde boşluklar meydana gelebilir. Kraker, cips, makarna gibi nişastalı yiyecekler de diş hasarına neden olabilir. Diş çürükleriyle başa çıkmak zorunda kalmamak için şekerli hazır gıdaları ve nişasta içeren besinleri aşırı tüketmemelisiniz.
Gece yatmadan önce dişlerinizi fırçalamıyorsanız, onlara büyük kötülük yapıyorsunuz. Çünkü yatmadan önce ağız ve diş bakımı yapmak, gün boyu biriken mikropları ve plakları yok eder.
Dilinize plak birikebilir. Bu durum sadece ağız kokusuna neden olmakla kalmaz, aynı zamanda ağız sağlığı sorunlarına da yol açabilir. Dişlerinizi her fırçaladığınızda dilinizi de yavaşça fırçalayabilirsiniz.
Su içmek, hemen her konuda fayda sağlıyor. Bunlardan biri de ağız ve diş sağlığı. Her yemekten sonra su içerseniz, ağzınızdaki yapışkan ve asidik kalıntılardan kurtulabilirsiniz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum