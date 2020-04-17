Bu 8 adımla dişleriniz bembeyaz olacak ve ağız kokusundan eser kalmayacak!

Dişlerinizi ne sıklıkla ve nasıl temizlemeniz gerektiğini öğrenmek ve ağız bakımınızı etkili şekilde yapmak için aşağıdaki önerileri takip edebilirsiniz. İşte, özgürce gülmenin, ağız sağlığınızı korumanın ve muhteşem görünen dişlere sahip olmanın yolları!

DÜZENLİ DİŞ FIRÇALAYIN AMA NAZİK OLUN

Dişlerinizi günde iki defa fırçalamaya özen göstermelisiniz. Düzenli diş fırçalamak ne kadar önemliyse fırçalama sırasında agresif olmamanız da çok önemli. Doğru tekniği uyguladığınız zaman ağız ve diş sağlığınızı koruyabilir, plak ve bakterilerin önüne geçebilirsiniz. Her dişin önünü, arkasını ve üstünü fırçalamaya özen göstererek küçük dairesel hareketler yapmanız gerekir. Bu işlem ortalama 2-3 dakika sürer.

KALİTELİ ÜRÜNLER KULLANIN

Çok sert yapılı bir diş fırçası, diş minesine ve diş etlerinize zarar verebilir. Dişlerinizdeki koruyucu tabaka hasar görürse, diş hassasiyeti ve çürükler oluşabilir. Bu nedenle kaliteli diş fırçası ve diş macunu kullanmalısınız.

HER GÜN DİŞ İPİYLE DİŞLERİNİZİ TEMİZLEYİN

Günde bir kez diş ipiyle dişlerinizi temizleyebilirsiniz. Diş ipi, fırçanın ulaşamadığı yerlerdeki plak ve bakterileri ortadan kaldırır. Ayrıca, ağız kokusunu önlemeye yardımcı olabilir. Çünkü dişler arasında sıkışıp kalan yiyecek kalıntıları, ağız kokusuna yol açar.