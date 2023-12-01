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  4. Bu 8 ilde yaklaşık 2 ton uyuşturucu yakalandı! NARKOGÜÇ-38 için düğmeye basıldı

Bu 8 ilde yaklaşık 2 ton uyuşturucu yakalandı! NARKOGÜÇ-38 için düğmeye basıldı

01.12.2023 08:33 | Son Güncelleme:
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Uyuşturucu tacirlerine yönelik bir operasyon daha düzenlendi. 8 ilde düzenlenen NARKOGÜÇ-38 Operasyonu'nda 1 ton 719 kilo uyuşturucu ele geçirildi, 36 kişi ise yakalandı.

Bu 8 ilde yaklaşık 2 ton uyuşturucu yakalandı! NARKOGÜÇ-38 için düğmeye basıldı

Uyuşturucu alıp satan ve imal edenlere yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Son operasyonun ayrıntılarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.

8 İLDE DÜĞMEYE BASILDI

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uyuşturucu madde imal eden ve satan zehir tacirlerine yönelik İstanbul, Diyarbakır, Hakkari, Zonguldak, Edirne, Bursa, Tekirdağ ve Osmaniye olmak üzere 8 ilde düzenlenen “Narkogüç-38” operasyonunda 1 ton 719 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini belirterek, 36 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İL İL DETAYLARI AÇIKLADI

Bakan Yerlikaya operasyonlarda, 36 şüpheli zehir tacirinin yakalandığını ifade ederek şu bilgileri verdi:

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; gençlerimizi ve geleceğimizi zehirleyen bu uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacağız. Her an enselerindeyiz. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz Operasyon ve Soruşturma Büro Amirliğince İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde yapılan operasyonda; 33 kilogram kristal metamfetamin, 116 kg sıvı halde metamfetamin, 2 adet hassas terazi ve uyuşturucu yapımında kullanılan materyallere el konuldu. 1 zehir taciri yabancı uyruklu şahıs yakalandı.
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 1 ton 480 kg esrar, bin 700 kök kenevir ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı. Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 34 kg metamfetamin, muhtelif miktarda morfin ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; muhtelif miktarlarda kokain, metamfetamin, bonzai ve sentetik hap ele geçirildi. 20 zehir taciri yakalandı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda; 9 kg skunk ele geçirildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan operasyonda; 1 kg 300 gram bonzai ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. 11 zehir taciri yakalandı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda; 46 kg 200 gr skunk, 900 gr toz esrar ele geçirildi. 2 zehir taciri yakalandı.

Operasyonu gerçekleştiren kahraman jandarmamızı ve kahraman polisimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Halkımızı zehirleyen uyuşturucu tacirleriyle, terör örgütleriyle ve organize suç örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek."


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Anahtar Kelimeler:
Ali Yerlikaya uyuşturucu
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