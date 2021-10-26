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Bu acı biberi 150 yıldır aynı tohumdan üretiyorlar! ''Dünyaya tanıtılmaya hazır''

26.10.2021 07:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik'in Çukurören köyünde 150 yıldır aynı tohumla üretilen acı kırmızı biberlerin tanıtımı için bir şenlik düzenlendi. Toplandıktan sonra köylüler tarafından balkonlarda, çatılarda, ev duvarlarında kurutulan, bunun yanı sıra cadde ve sokakları da süsleyen biberler, başta Ankara, İstanbul, İzmir ve Eskişehir olmak üzere birçok ile satılıyor.

Bu acı biberi 150 yıldır aynı tohumdan üretiyorlar! ''Dünyaya tanıtılmaya hazır''

Bilecik'te balkonlarda, çatılarda, ev duvarlarında kurutulan biberler cadde ve sokakları süslüyor.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Çukurören Köyünde düzenlenen etkinlikte, 150 yıllık ata tohumuyla üretilen kırmızı biberin Türkiye'ye ve dünyaya tanıtılmaya hazır beklediğini dile getirdi.

Çukurören biberinin coğrafi işaretinin alındığını, markalaştırmaya ve pazara sunulmaya hazır hale geldiğini ifade eden Vali Kızılkaya, ''Dizilmesi, kurutulması zahmetli olan biberin modern imkânlardan yararlanarak üretim sürecini kısaltmak için muhtarlığımızın talebi olan kurutma makinesinin temin edilmesi konusunda üzerimize düşen görevi yapacağız. İyi tarımın geliştirilmesi adına ilimizde çalışmalar devam ediyor. İlimiz, birçok tarımsal ürününü, farklı üretim teknikleriyle, ata tohumuyla bünyesinde barındıran, üreten önemli bir tarım kenti'' diye konuştu.

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''BİLİNÇLİ TARIMA KATKI SAĞLAYACAKTIR''

Üretimi destekleme adına çiftçilere müjde veren Vali Dr. Kızılkaya, ''Gübre kullanımında toprak analizi çok önemli. Bir toprak analizi 85 lira. İl genelinde tüm ilçelerde 8 bin çiftçinin toprak analizinin yüzde 50 destekli olarak analiz ettirip, bilinçli üretim yapması konusunda öncü olmak istiyoruz. Analizi yapılacak numuneleri Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz Bursa'da laboratuvarda analiz ettirip, toprak isteği, bitki ve besin isteğini tespit edecek. Gübre hangi oranda ve ne olacağı hususunda raporları düzenleyip, vatandaşlarımızın bilinçli tarım yapmasına katkı sağlanacaktır'' dedi.

''BİR YİYEN BİR YEMEYEN PİŞMAN''

Milletvekili Selim Yağcı da Bilecik'in toprak yapısı ve iklim özellikleriyle önemli topraklara sahip olduğunu belirterek, ''Bu özelliklerin olması ilimizde kaliteli ve verimli ürünlerin yetişmesine vesile oluyor. Coğrafi işareti alınan kırımızı biberi 'Bir yiyen, bir yemeyen' pişman. Devir markalaşma ve kendini fark ettirme devri. Ulusal düzeyde biberimizin pazarlamasını yaparak, hem köyümüzün hem ilimizin hem de biberimizin reklamını yapmış oluruz.'' ifadesinde bulundu.

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Ertuğrul Gazi Söğüt Zeybek ekibinin halk oyunları gösterisinin ardından Vali Kızılkaya ve Milletvekili Yağcı, ''İyi tarım uygulama'' eğitimi ile İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen "İlkyardım farkındalık'' eğitimi sertifikalarını verdi.

İl Jandarma Komutanı Albay Muzaffer Sandal, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Yılmaz ve üyeleri ile Ziraat Odası Başkanı Ahmet Sevinen'in de katıldığı etkinlik, her evin balkonu ve çatısı ile bahçe duvarlarına kurutulmak üzere asılmış kırmızı biberlerin, köy halkı tarafından da 'Biber Sokak' olarak adlandırılan sokağın gezmesiyle sona erdi.

(İHA)

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Bilecik
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