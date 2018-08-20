AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine ateş açılmasına ilişkin, "Bir can kaybı veya yaralanma yok. Bu, açık bir provokasyondur." dedi.

Çelik, partisinin Adana İl Başkanlığından düzenlediği basın toplantısında, coşkulu bir kongreyi geride bıraktıklarını söyledi.

AK Parti Genel Başkanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kongrede tarihi mesajlar verdiğini, yakın dönemde yerel seçimlere odaklanmak açısından da bu kongrenin önemini bildiklerini vurgulayan Çelik, "Daha büyük hedelere ulaşmak için enerji tazeledik." diye konuştu.

Çelik, bir gazetecinin ABD Büyükelçiliğine ateş açılmasına ilişkin sorusuna şu cevabı verdi:

"Dışişleri Bakanı ile konuştum. Valilik de açıklama yaptı. Bizdeki bilgiler ateş edildiği, 3'ünün isabet ettiği yönünde. Bir can kaybı veya yaralanma yok. Bu, açık bir provokasyondur. Bununla ilgili olarak yoğun çalışma yürütülüyor. O bölge yoğun bir bölge. Burada sabah 05.30 saatleri civarında olay meydana gelmiş. Şundan hiç kimsenin kuşkusu olmaması gerekir; Türkiye'de görev yapan yabancı misyonlar, büyükelçilikler devletimizin güvencesi altındadırlar. Diplomatik faaliyetini yürütenler, milletimizin misafiridirler. Her türlü güvenliklerinin sağlanması konusunda azami hassasiyet gösterilecektir. Türkiye güvenli bir ülkedir."