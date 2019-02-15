"Bu açıklama bir provokasyondur"

EDİRNE (AA) - Eğitim-Bir-Sen Edirne Şube Başkanı Erdinç Dalgıç, eski HDP Van Milletvekili Nadir Yıldırım'ın sosyal paylaşım sitesinde terör örgütü PKK'yı öven, tehdit içerikli açıklamalarına ilişkin, "Bu açıklamalarda nefret dili var. Bunların amacını toplum biliyor artık. Bunları iyi değerlendirmek lazım. Bu tamamen provokasyondur." değerlendirmesinde bulundu. Eski HDP Van Milletvekili Nadir Yıldırım'ın sosyal paylaşım sitesinde terör örgütü PKK'yı öven, tehdit içerikli açıklamalarına, sivil toplum kuruluşları tepki gösterdi Eğitim-Bir-Sen Edirne Şube Başkanı Erdinç Dalgıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yıldırım'ın açıklamalarını kınadıklarını söyledi. Türkiye'nin her alanda, demokratik şekilde gelişerek büyüdüğünü belirten Dalgıç, "Türk milleti bu tür söylemlere aldırış etmez. Türkiye'miz yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam edecektir. Bu açıklamalarda nefret dili var. Bunların amacını toplum biliyor artık. Bunları iyi değerlendirmek lazım. Bu tamamen provokasyondur. Provokasyon yaparak bu şeyi yok etmemeye çalışıyorlar ama bunu söylemesi onların yok oluşlarıdır. Bu dili, bu açıklamaları kabul etmek söz konusu değil, kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

- Kırklareli Eğitim Bir-Sen Kırklareli Şube Başkanı Selahattin Karanfiler ise eski HDP Van Milletvekili Nadir Yıldırım'ın sözlerini nefretle kınadıklarını bildirdi. Karanfiler, Yıldırım ve benzer kişilerin illegal yollara saparak illegal yapılardan medet umduklarını söyledi. "Demokrasilerde çaresizlik yoktur, çarenin yolları vardır" diyen Karanfiler, "Nefret dili toplumu ayrıştırır, sevgi dili ve eleştiri toplumu geliştirir. Çareyi demokrasi ve hukuk dışında arayanları ve taşeron örgütlerden medet umanları şiddetle kınıyoruz. Çareyi demokrasi ve insan hakları çerçevesinde aramayanlar hiçbir zaman çare bulamayacaklar. Türkiye'nin entelektüel birikimi ve kapasitesine bu tür insanlık dışı söylemleri yakıştıramıyor ve kınıyoruz. Sözün sahiplerini insanlık vicdanına ve insafa davet ediyoruz." diye konuştu. - Tekirdağ Alperen Ocakları Tekirdağ İl Başkanı Mücahit Çalgın da Yıldırım'ın sözlerinin provokasyon amacı taşıdığını, nefretle kınadıklarını belirtti. Çalgın, Türk milletin kanına giren bu terör sorununun bitmesi gerektiğini vurguladı.