HABER

"Bu açıklama bir provokasyondur"

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2019 13:53 | Son Güncelleme

Eski HDP Van Milletvekili Nadir Yıldırım'ın sosyal paylaşım sitesinde terör örgütü PKK'yı öven, tehdit içerikli açıklamalarına, sivil toplum kuruluşları tepki gösterdi - Eğitim-Bir-Sen Edirne Şube Başkanı Erdinç Dalgıç: - "Bu açıklamalarda nefret dili var. Bunların amacını toplum biliyor artık. Bunları iyi değerlendirmek lazım. Bu tamamen provokasyondur" - Eğitim Bir-Sen Kırklareli Şube Başkanı Selahattin Karanfiler: -"Sözün sahiplerini insanlık vicdanına ve insafa davet ediyoruz" - Alperen Ocakları Tekirdağ İl Başkanı Mücahit Çalgın: - "Bir ceza uygulanmazsa söylemlerin başkaları tarafından da yapılabileceğini düşünüyorum"

EDİRNE (AA) - Eğitim-Bir-Sen Edirne Şube Başkanı Erdinç Dalgıç, eski HDP Van Milletvekili Nadir Yıldırım'ın sosyal paylaşım sitesinde terör örgütü PKK'yı öven, tehdit içerikli açıklamalarına ilişkin, "Bu açıklamalarda nefret dili var. Bunların amacını toplum biliyor artık. Bunları iyi değerlendirmek lazım. Bu tamamen provokasyondur." değerlendirmesinde bulundu.

Eski HDP Van Milletvekili Nadir Yıldırım'ın sosyal paylaşım sitesinde terör örgütü PKK'yı öven, tehdit içerikli açıklamalarına, sivil toplum kuruluşları tepki gösterdi

Eğitim-Bir-Sen Edirne Şube Başkanı Erdinç Dalgıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yıldırım'ın açıklamalarını kınadıklarını söyledi.

Türkiye'nin her alanda, demokratik şekilde gelişerek büyüdüğünü belirten Dalgıç, "Türk milleti bu tür söylemlere aldırış etmez. Türkiye'miz yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam edecektir. Bu açıklamalarda nefret dili var. Bunların amacını toplum biliyor artık. Bunları iyi değerlendirmek lazım. Bu tamamen provokasyondur. Provokasyon yaparak bu şeyi yok etmemeye çalışıyorlar ama bunu söylemesi onların yok oluşlarıdır. Bu dili, bu açıklamaları kabul etmek söz konusu değil, kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

- Kırklareli

Eğitim Bir-Sen Kırklareli Şube Başkanı Selahattin Karanfiler ise eski HDP Van Milletvekili Nadir Yıldırım'ın sözlerini nefretle kınadıklarını bildirdi.

Karanfiler, Yıldırım ve benzer kişilerin illegal yollara saparak illegal yapılardan medet umduklarını söyledi.

"Demokrasilerde çaresizlik yoktur, çarenin yolları vardır" diyen Karanfiler, "Nefret dili toplumu ayrıştırır, sevgi dili ve eleştiri toplumu geliştirir. Çareyi demokrasi ve hukuk dışında arayanları ve taşeron örgütlerden medet umanları şiddetle kınıyoruz. Çareyi demokrasi ve insan hakları çerçevesinde aramayanlar hiçbir zaman çare bulamayacaklar. Türkiye'nin entelektüel birikimi ve kapasitesine bu tür insanlık dışı söylemleri yakıştıramıyor ve kınıyoruz. Sözün sahiplerini insanlık vicdanına ve insafa davet ediyoruz." diye konuştu.

- Tekirdağ

Alperen Ocakları Tekirdağ İl Başkanı Mücahit Çalgın da Yıldırım'ın sözlerinin provokasyon amacı taşıdığını, nefretle kınadıklarını belirtti.

Çalgın, Türk milletin kanına giren bu terör sorununun bitmesi gerektiğini vurguladı.

Bu tür söylemlere kanunlar ölçüsünde gereken cezanın verilmesi gerektiğini ifade eden Çalgın, "Bu söylemleri milletvekilliği yapmış bir insanın söylemesine anlam veremiyorum. Bizim milletimiz bu tarz kışkırtıcı söylemlere aldırış etmez. Ama milleti temsil etmiş bir vekilin bu söylemleri için yargı önünde gerekenin yapılmasını bekliyoruz. Bir ceza uygulanmazsa söylemlerin başkaları tarafından da yapılabileceğini düşünüyorum." dedi.

PARTNERÜnlü şarkıcı ve aşkı plajda sınırları fena zorladıÜnlü şarkıcı ve aşkı plajda sınırları fena zorladı
Metin Şentürk konserinde evlilik teklifiMetin Şentürk konserinde evlilik teklifi
Çağrı Merkezleri Derneği’nin yeni dönem başkanı belli olduÇağrı Merkezleri Derneği’nin yeni dönem başkanı belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
eski milletvekili Nadir Yıldırım HDP PKK

En Çok Okunan Haberler

Saddam'ın torunu Irak'ı nasıl terk ettiklerini anlattı

Saddam'ın torunu Irak'ı nasıl terk ettiklerini anlattı

Kan donduran olay! Babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü

Kan donduran olay! Babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü

Fiyatlar yüzde 50 düştü! Vatandaş oraya akın etti

Fiyatlar yüzde 50 düştü! Vatandaş oraya akın etti

Ünlü şarkıcının Sevgililer Günü paylaşımı olay oldu!

Ünlü şarkıcının Sevgililer Günü paylaşımı olay oldu!

Soylu: Ankara Büyükşehir'e Kılıçdaroğlu'nun adımını attırmayın

Soylu: Ankara Büyükşehir'e Kılıçdaroğlu'nun adımını attırmayın

Birlikte yaşadığı kadını rehin aldı! Bir polisi şehit etti

Birlikte yaşadığı kadını rehin aldı! Bir polisi şehit etti

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Süleyman Soylu'dan çok sert sözler! 'Yürütürsek adam değiliz' demişti

Süleyman Soylu'dan çok sert sözler! 'Yürütürsek adam değiliz' demişti

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uşak'ta polisin şehit olduğu rehine krizinde detaylar ortaya çıktı

Polisin şehit olduğu rehine krizinde detaylar ortaya çıktı

Dolapta yakalanan FETÖ'cünün WhatsApp mesajları ortaya çıktı

Dolapta yakalanmıştı! WhatsApp mesajları ortaya çıktı

Antalya'da can pazarı! Yardıma balıkçılar koştu

Antalya'da can pazarı! Yardıma balıkçılar koştu

Şişli Belediyesi'nde yangın paniği! Ekipler olay yerinde

İstanbul'da belediyeden dumanlar yükseliyor!

4 asırlık Tevrat ele geçirildi!

4 asırlık Tevrat ele geçirildi!

'Pes' dedirten olay! Ellerini bağlayıp, plastik kelepçeyle boğdular! Sıra altınları paylaşmaya gelince bakın neler yaşanmış

Çaldıkları altınları pay ederken öyle bir diyalog yaşanmış ki...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.