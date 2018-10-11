"Bu açıklama bizi şaşırttı"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kayyum açıklamalarının kendilerini şaşırttığını belirterek, "Çünkü bir yerde aday olabilmek için en önemli konu, teröre bulaşmadığına dair bir belge ile seçim kurullarından adaylık onayı almaktır. Eğer herhangi bir kişi teröre bulaşmış ve seçim kurullarından da belge almışsa zaten burada büyük hatayı seçim kurulu yapmış demektir, onları cezalandırmak icap eder. Eğer böyle bir durum yoksa siz bunu hangi gerekçe ile terörist ilan edeceksiniz?" dedi.

Karamollaoğlu, partisinin genel merkezindeki basın toplantısında yaptığı konuşmada, geçen hafta bazı sevindirici hadiseler meydana geldiğini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanı McKinsey firması ile ilgili, 'Bu kuruluştan fikri danışmanlık hizmeti almayacaksanız, biz bize yeteriz' dedi. Sevindik, ancak biz bu açıklamayı yeterli bulmuyoruz." ifadelerini kullandı.

Şubat ayında 14 şeker fabrikasının özelleştirildiğini, Resmi Gazete'de yayınlanan ilanda fabrikaların 8'inin arazisinin satışa çıkarıldığını hatırlatan Karamollaoğlu, bunun vebal olduğunu, krizin böyle çözülmeyeceğini ileri sürdü.