HABER

Bu acının tarifi yok

YAŞAM HABERLERİ  | 11.06.2019 18:21 | Son Güncelleme

Bursa’da 12 saat suda kaldıktan sonra sahil güvenlik tarafından denizden canlı olarak kurtarılan Yaman Şıpka, aynı gün kaybettiği babasını son yolculuğuna uğurladı.

Bu acının tarifi yok

Bursa’da 12 saat suda kaldıktan sonra sahil güvenlik tarafından denizden canlı olarak kurtarılan Yaman Şıpka, aynı gün kaybettiği babasını son yolculuğuna uğurladı. Babasının cenaze namazı sırasında ayakta durmakta güçlük çeken Yaman Şipka babasının tabutunu da göz yaşları içerisinde taşıdı.
Edinilen bilgiye göre Gemlik ilçesi Kurşunlu Mahallesindeki yat limanından 6.5 metrelik fiber tekne ile denize açılan 10 kişiden 7 si tekne arıza yapınca sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Aralarında serbest muhasebeci Yaman Şipka ile Serdar ve Natalie Sincan çiftininde bulunduğu 3 kişi yüzmek için girdiği denizde şiddetli rüzgar sebebiyle sürüklenip mahsur kaldı.
Olaydan bir gün sonra denizde canlı olarak bulunan Yaman Şipka Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı. 20 saat sonra Natalie Sincan’ın cansız bedeni kıyıya vururken eşi Serdar Sincan’a ise halen ulaşılamadı.
12 saat sonra büyük bir şans eseri denizden sağ kurtulan Yaman Şipka, aynı gün olaydan haberdar olup kalp krizi geçiren babası Muhammet Şipka’yı (84) kaybetti. Sevinci ve hüznü aynı gün yaşayan Yaman Şipka, bugün onu son yolculuğuna uğurladı.
Baba Muhammet Şipka’nın cenazesi Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Camisi’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hamitler Kent Mezarlığında toprağa verildi. Kurtarıldığı gün babasını kaybeden Yaman Şipka, cenaze namazı sırasında güçlükle ayakta durabildi. Şipka babasının tabutunu göz yaşları içerisinde omuzlayarak cenaze aracına kadar taşıdı.

Bu acının tarifi yok

Bu acının tarifi yok

Bu acının tarifi yok

Bu acının tarifi yok

PARTNERAteşli modelden geceye damga vuran dekolte! Bir de arkasını görünAteşli modelden geceye damga vuran dekolte! Bir de arkasını görün
İki kızını av tüfeğiyle vuran baba tutuklandıİki kızını av tüfeğiyle vuran baba tutuklandı
Kaş'ta 21 kaçak göçmen yakalandıKaş'ta 21 kaçak göçmen yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Düğünde geline taktığı hediye olay oldu!

Düğünde geline taktığı hediye olay oldu!

Bilecik'te şaşırtan tabela... Görenler fotoğrafını çekti

Bilecik'te şaşırtan tabela... Görenler fotoğrafını çekti

Binali Yıldırım'dan Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına yanıt

Binali Yıldırım'dan Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına yanıt

Ekrem İmamoğlu: Yeni bir müjdeyi vermek istiyorum

Ekrem İmamoğlu: Yeni bir müjdeyi vermek istiyorum

İşte Mehmet Ali Erbil'in hastaneden ilk görüntüsü

İşte Mehmet Ali Erbil'in hastaneden ilk görüntüsü

Sosyal medya fenomeninin son pozu ölümüne neden oldu

Sosyal medya fenomeninin son pozu ölümüne neden oldu

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Baltalı sürücüyle ilgili flaş gelişme

Baltalı sürücüyle ilgili flaş gelişme

Olta ile sıra dışı evlilik teklifi

Olta ile sıra dışı evlilik teklifi

Bacadan girdiler, kasadaki 72 bin 500 doları çaldılar

Bacadan girdiler, kasadaki 72 bin 500 doları çaldılar

10 ilde 27 suçtan aranan firari mahkum yakalandı! Gazetecilere sorusu 'pes' dedirtti

Firari mahkumun gazetecilere sorusu 'pes' dedirtti

Manisa'da çiftlikte korkunç olay

Manisa'da çiftlikte korkunç olay

Kızını döverek öldürdüğü iddiasıyla yargılanıyor.... Mahkemede dikkat çeken sözler

Mahkemede şoke eden sözler! Oğlunu doğurunca kızını...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.