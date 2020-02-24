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Bu acının tarifi yok! Babasını bu halde buldu

YAŞAM HABERLERİ  | 24.02.2020 21:23 | Son Güncelleme

Karabük'te Celalettin A. (67) evinin çatı katında kendisini iple asarak intihar etti.

Bu acının tarifi yok! Babasını bu halde buldu

Karabük Atatürk Mahallesi Gürses Sokak’ta yaşayan Celalettin A.’nın oğlu T.A., bugün öğle saatlerinde eve geldiğinde babasını bulamadı. T.A. evden çıkarak mahallede babasını aradı. Daha sonra çatı katına çıkan T.A., babasını asılı halde buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, Celalettin A.’nın öldüğünü belirledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri olay yerinde incelemede bulundu. Kendisini asarak yaşamına son veren Celalettin A.’nın cesedi morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Karabük Celalettin A. intihar

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