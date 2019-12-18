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Bu acının tarifi yok! İki kardeş bir gün arayla feci şekilde hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.12.2019 15:31 | Son Güncelleme

Adana’da otomatik demir kapı kapanırken kapı ile demir korkuluk arasına kafası sıkışarak hayatını kaybeden 4 yaşındaki çocuklarının cenazesini Suriye’de defneden ailenin aracı, dönüş yolunda mayının üzerinden geçti. Patlamada ailenin diğer çocuğuyla birlikte 4 kişi hayatını kaybederken anne ise ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Suriye’deki iç savaştan kaçan Halid El Mahmud, Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Yolgeçen Mahallesi’ndeki bir çiftlikte bekçilik yapmaya başladı.

Halid El Mahmud, 3 gün önce eşi İmen El Ali El Kero ve iki çocuğunu da çiftliğe getirerek buraya yerleştirdi. El Mahmud dün öğle saatlerinde büyük çocuğunu okula götürmek için çiftlikten çıktı.

4 yaşındaki Omar El Mahmud da açık kalan demir kapının yanında oynamaya başladı. Demir kapının kapanmasıyla Omar El Mahmud’un kafası kapı ile demir arasında sıkıştı. Okuldan gelen baba, çocuğunu kanlar içerisinde görünce sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine giden sağlık ekipleri, çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Adlı Tıp Kurumunda otopsi işlemleri gerçekleştirilen çocuğun cenazesi ailesi tarafından Suriye’nin Tel Abyad kentine götürülerek defnedildi.

ARAÇ MAYININ ÜZERİNDEN GEÇTİ: 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Tel Abyad’da mezarlıktan dönen ailenin aracı, PKK/YPG terör örgütü tarafından daha önce döşenen mayının üzerinden geçti.

Mayının patlaması sonucu ailenin 6 yaşındaki diğer çocuğu Eye El Mahmud ile 4 kişi hayatını kaybetti. Aynı araçta bulunan anne İmen El Ali El Kero’nun (25) ise yaralandı.

ANNENİN DURUMU DA AĞIR

Suriye’ye giriş yapan ambulanslar, yaralıları Akçakale Devlet Hastanesi'ne getirdi. Tedavi altına alınan annenin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
adana Seyhan çocuk ölümü mayın patladı Suriye PKK/YPG

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Okuyucu Yorumları 17 yorum
üzücü bir olay, Allah rahmet eylesin. Ancak cenazelerini dahi Suriyeye gömmeye gidiyorlarsa artık burada misafir kalmamaları gerekiyor...
@mersinlidr sizin gibi düşündüm.Allah rahmet eylesin
Neden Suriye'ye kadar gittiniz. Burada toprak yok mu? yoksa bizi beğenmiyor musunuz ?
Bu Nasıl Bir Acıdır Rabbim Acılarını Dindirir İnşallah Sınavı Zor
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