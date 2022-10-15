Bu acının tarifi yok! Maden işçisi, patlama sonrası yaşananları anlattı

Türkiye, Bartın'da meydana gelen maden ocağında hayatını kaybedenlere ağlıyor... Amasra'daki ocakta yaşanan patlamada 28 işçi hayatını kaybetti, 11 işçi ise yaralandı. Çok sayıda ekibin mücadele ettiği kurtarma çalışmalarına katılan 14 yıllık maden işçisi Celal Kara, yaşadıklarını anlattı.

"CESET TORBALARINI GÖRDÜK, ÇIKARDIK"

Kurtarma çalışmalarını, "Cephede mücadele ettik" diyerek anlatan işçi, "Ayakta kalan arkadaşlarımız vardı, ceset torbalarını gördük onları da çıkardık. En son bir gaz basımı gibi bir şey oldu. Tedbir amaçlı müdürlerimiz bizi dışarı çıkardı. 1-2 saat dışarıda durduk. Saat 02.00 gibi tekrar ocağa girdik. En son 12-13 kişi kalmıştı. Onların çalıştığı bölgeye ulaştık, o arkadaşlarımızı da getirdik. Şu anda ocakta kimse kalmadı, hepsini çıkardık." dedi.

"O HİS BURADA ANLATILMAZ"

Muhabirin, "Arkadaşlarını kurtarmak için girdiğinde ne hissettin?" sorusuna da yanıt veren işçi, "O his burada anlatılmaz, çok kötü bir duygu. Hepsi genç, bekar olan var evli olan var. Çok kötü bir duygu. İki tanesini oradan alıyorsun üç tanesini oradan alıyorsun, anlatılmaz. Maskelerle girdik, tedbiri ala ala gittik, çıkardık arkadaşları, kimseyi bırakmadık." şeklinde konuştu.

"SENSÖRLER UYARI VERMEYE BAŞLADI"

Maden ocağındaki can kurtarma ekibinde görev alan çisi Emrah Açıkgöz de anlattıklarıyla facianın boyutunu gözler önüne serdi. İçeri girdiklerine sensörlerin uyarı vermeye başladığını belirten Açıkgöz, "Bölgede yoğun karbonmonoksit gazı vardı, cihazlarımızı kuşandık. Aşağıda iki bölge var dediler. Biz yangın olmayan bölgedeydik. İçeride inanılmaz karbonmonoksit gazı vardı. Elimizdeki sensörler bile uyarı vermeye başladı. Eksi 350 kotunda ayağa ulaşmaya çalıştık, orada zor da olsa maalesef ilk şehidimize ulaştık ve temiz havaya indirdik." dedi.

"PATLAMA, VAGONLARI DUVARLARA ÇARPMIŞ"

Daha sonra ikinci arkadaşlarına da ulaştıklarını belirten Açıkgöz, "50-60 metre ileride ona da ulaştık, maalesef o da şehit olmuştu. Orada karbonmonoksit gazı yoğun şekilde devam ettiği için artık temiz havaya çıktığımız yerlerde bile karbonmonoksit görmeye başladık. Bizim de can güvenliğimiz önemli olduğu için ocaktan ayrılmamız gerekiyordu. İki şehidimizi alarak dışarı çıktık. "Patlama, rayların üzerindeki vagonları bile duvarlara çarpmış. Tabii göz gözü görmüyor, yoğun bir duman da var. El ele tutuşa tutuşa gittik, arkadaşlarımıza ulaştık" şeklinde konuştu (AA/DHA)

