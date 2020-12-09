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  4. Bu acının tarifi yok...Aynı aileden 4 kişi korona virüsten öldü

Bu acının tarifi yok...Aynı aileden 4 kişi korona virüsten öldü

09.12.2020 09:13 | Son Güncelleme:
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Koronavirüsle mücadele devam ederken canlar da gidiyor.

Koronavirüsle mücadele devam ederken canlar da gidiyor. Bursa’nın İnegöl ilçesinde ikamet eden Memiş ailesi, 28 gün zarfında bu hastalığa 4 can birden verdi. Aile perişan olurken, yakınları vatandaşları uyardı.
Çin’de başlayan koronavirüs tüm dünyayı etkisi altına almaya devam ediyor. Her gün dünya genelinde yüz binlerce kişi hayatını kaybediyor. Artan vakaların yanı sırada ölüm oranları da hızla devam ediyor. İnegöl’de ikamet eden Memiş ailesi 28 günde 4 yakınlarını toprağa verdi. Kasım ayın ortasında İshakpaşa Camii imam hatibi Mehmet Nuri Memiş babası Musa Memiş hayatını kaybetti. Emekli imamın namazını kendisi gibi imam olan oğlu gözyaşları arasında kıldırarak toprağa verdi. Acılar taze olan aile aynı gün içerisinde 3 yakınlarını peş peşe kaybetti. Hastanede tedavi gören Cafer Memiş ve amcasının oğlu Yaşar Memiş, bir saat arayla aynı gün içerisinde virüse yenik düştüler. Bu acı haberle yıkılan Memiş ailesi her iki yakınlarını toprağa verdikleri gün Bursa’da Koronaya yakalanıp tedavi gören damatları Abdurrahman Eren’in de hayatını kaybettiği acı haberle gö zyaşlarına boğuldular. Amca ve yeğen Mahmudiye Mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından göz yaşları arasında yan yana toprağa verildi.
28 gün içerisinde 2 dayısını, bir de dayısının oğlunu kaybettiklerini söyleyen Cavit Yakşi, vatandaşlara seslenerek herkesi uyardı. Yakşi konuşmasınında şunları söyledi:
"Bir ay dolmadan 3 canımızı kaybettik, şakası yok, herkesin çok dikkatli olması gerekiyor. Önce büyük dayımızı kaybettik ve ardından küçük dayım ile en büyük dayımın oğlunu aynı saat içerisinde kaybettik. Kul hakkı, vebal, mutlaka farklı düşünenler vardır, ama giden geri gelmiyor sevdiklerimizin acısına katlanmak gerçekten zor. O yüzden herkesin öncelikle büyüklerine çok dikkat etmesi gerekiyor. Allah rahmet eylesin, çok zor ve bu acının tarifi yok" diye konuştu.

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