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Bu acıya dayanamadı! 7 yaşındaki oğlunun cenazesinde baba...

09.10.2022 18:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon’da meydana gelen kahreden trafik kazasında 7 yaşındaki Miraç Ömür İnce hayatını kaybetmişti. Yaya geçidinden geçmek isterken ehliyetsiz bir sürücünün otomobille çarparak ölümüne sebep olduğu çocuk Eskişehir’in Çifteler ilçesinde toprağa verildi. Cenazede gözyaşlarına hakim olamayan baba, çocuğunun acısına dayanamayarak fenalık geçirdi.

Bu acıya dayanamadı! 7 yaşındaki oğlunun cenazesinde baba...

Korkunç kaza, Trabzon’un Ortahisar ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. İlkokul 2’nci sınıf öğrencisi Miraç Ömür İnce (7), kurs dönüşü servisten inerek yolun karşısına geçmek istedi. Yaya geçidinden geçmek isteyen Miraç, 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü G.K. yönetimindeki otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan küçük çocuk, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesine sevk edildi. Yaralı çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Miraç Ömür İnce'nin cenazesi otopsi işlemleri için Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, ehliyetsiz sürücü G.K., aracı veren yakını ve servis sürücüsü gözaltına alındı.

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7 YAŞINDAKİ OĞLUNUN ACISINA DAYANAMADI

Kazayla ilgili soruşturma sürerken, kazada hayatını kaybeden Miraç Ömür İnce'nin cenazesi otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere bugün memleketi Eskişehir’in Çifteler ilçesine getirildi. Çarşı Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına baba Mesut İnce ve aile yakınları katıldı.

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Namazın ardından Miraç Ömür İnce’nin cenazesi Çifteler Asri Mezarlığı’na defnedildi. Cenaze namazı esnasında gözyaşlarına hakim olamayan baba Mesut İnce, oğlunun tabutu taşınmak üzereyken fenalık geçirerek yere yığıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Trabzon
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