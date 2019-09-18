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Bu acıya yürek dayanmaz: 1 ayda 2 evladını toprağa verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 18.09.2019 18:38 | Son Güncelleme

Adıyaman’da bir ay önce oğlu cinayete kurban giden acılı anne diğer çocuğunun da nehirde ölü bulunmasıyla yıkıldı.

Adıyaman’da bir ay önce oğlu cinayete kurban giden acılı anne diğer çocuğunun da nehirde ölü bulunmasıyla yıkıldı. Ölen ağabey kardeşinin yanına defnedildi.

Adıyaman’da, 1 ay önce katil zanlısı Murat Ç. tarafından 6 yerinden bıçaklanarak öldürülen 13 yaşındaki Hüseyin Nasrullah Çelik’in annesi Saliha Çelik ve babası Sadık Çelik ikinci kez yıkıldı. Adana’nın merkez Yüreğir ilçesinde babasıyla yaşayan 21 yaşındaki Muhammed İbrahim Çelik, Seyhan Nehri’nde ölü bulundu. Dalgıç ekipleri tarafından cansız bedeni çıkarılıp Adana Adli Tıp Kurumuna götürülen Çelik’in cenazesi ailesi tarafından alınarak Adıyaman’a getirildi. Adıyaman Yeni Mezarlık Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Yeni Mezarlık’ta bulunan kardeşi Hüseyin Nasrullah Çelik’in yanına defnedildi. Polis suda cansız bedenine ulaşılan Muhammed İbrahim Çelik’in cinayete kurban gidip gitmediğini araştırıyor.

"1,5 ayda 2 tane evlat acısı çektim"
Her iki oğlunun da fotoğraflarına bakarak gözyaşları döken acılı anne Saliha Çelik, “Benim oğlum katledildi. Tıplı Hüseyin’in katledildiği gibi. İki kardeşi artık bu şekilde tutacağım, yan yana gömeceğim. Ben 1,5 ayda 2 tane evlat acısı çektim. Ben onu kasımda askere gönderecektim. Ben sadece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sesleniyorum, beni kendi kızının yerine koy. Kendini benim yerime koy, benim intikamımı al, almıyorsan da bana ver. Benim çocuklarım nasıl katledildiyse bende onlara aynısını yapayım” diye konuştu.

Bu acıya yürek dayanmaz: 1 ayda 2 evladını toprağa verdi

Bu acıya yürek dayanmaz: 1 ayda 2 evladını toprağa verdi

Bu acıya yürek dayanmaz: 1 ayda 2 evladını toprağa verdi

Bu acıya yürek dayanmaz: 1 ayda 2 evladını toprağa verdi

Bu acıya yürek dayanmaz: 1 ayda 2 evladını toprağa verdi

Bu acıya yürek dayanmaz: 1 ayda 2 evladını toprağa verdi

Bu acıya yürek dayanmaz: 1 ayda 2 evladını toprağa verdi

Bu acıya yürek dayanmaz: 1 ayda 2 evladını toprağa verdi

Bu acıya yürek dayanmaz: 1 ayda 2 evladını toprağa verdi

Bu acıya yürek dayanmaz: 1 ayda 2 evladını toprağa verdi

Bu acıya yürek dayanmaz: 1 ayda 2 evladını toprağa verdi

Bu acıya yürek dayanmaz: 1 ayda 2 evladını toprağa verdi

Bu acıya yürek dayanmaz: 1 ayda 2 evladını toprağa verdi
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