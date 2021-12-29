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Bu acıya yürek dayanmaz! Aydın'da aracın arka kapısını açıp düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

29.12.2021 02:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde babasının kullandığı otomobilden düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Çocuğun arka koltukta oturduğu ve kapıyı açarak bir anda seyir halindeki otomobilden atladığı öğrenildi. Babanın fark etmemesi nedeniyle küçük çocuğu ezdiği olay sonrası çocuk, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bu acıya yürek dayanmaz! Aydın'da aracın arka kapısını açıp düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Olay, İkiçeşmelik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Seçğin çocuklarını alıp arabaya bindirerek eve doğru ilerledi.

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BABA DÜŞTÜĞÜNÜ FARK ETMEDİ

Arka koltukta oturan Seçğin'in iki çocuğundan biri olan 3 yaşındaki Cemre Seçğin, kapıyı açarak bir anda seyir halindeki otomobilden atladı. Çocuğunun arabadan düştüğünü görmeyen baba, fark etmeden çocuğunu ezdi. Hareketsiz şekilde yere yatan çocuk ihbar üzerine gelen ambulans ile Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

HAYATINI KAYBETTİ, AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

3 yaşında olan Cemre Seçğin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çocuğun anne ve babası hastanede sinir krizi geçirirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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trafik kazası kuşadası Aydın
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