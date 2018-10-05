Bu acıya yürek dayanmaz! Kahreden tesadüf

Batman'ın Gercüş ilçesinde dün sabah terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırıda şehit düşen 8 asker için uğurlama töreni düzenlendi. Batman'daki Hava Üs Komutanlığı'ndaki basına kapalı olarak gerçekleşen ilk cenaze uğurlama törenine, Batman Milletvekili Ziver Özdemir, Batman Valisi Ahmet Deniz, Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in yanısıra kamu kurum yöneticileri, askeri erkan, şehitlerin silah arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Şehit naaşlarının katafalka konulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunun ardından şehitlerin özgeçmişi okundu. İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Hamit Bal'ın yaptığı konuşmanın ardından, şehitler için dua okundu. Daha sonra da şehit uzman çavuşlar, Ömer Ulus Yiğit İzmir'e, Yahya Şen Kırıkkale'ye, Uğur Göksu Samsun'a ve Süleyman Aydın'ın cenazesi ise Isparta'ya uğurlandı.
Dün akşam, şehit askerler Özgürcan İnce Ankara'ya, Neşet Gök Eskişehir'e ve Ali Hekim'in cenazesi toprağa verilmek üzere Antalya'ya gönderilmişti. Saldırının yaşandığı bölgede, kaçan teröristlerin yakalanması için 2 gündür havadan ve karadan başlatılan operasyonlar sürüyor. Sarp dağlık bölge olan Mardin, Siirt ve Batman kırsal alanında havadan İHA ve SİHA ile yer yer de drone ile bölge didik didik aranıyor. Saldırıda yaralanan bir askerin ise tedavisinin ise sürdüğü belirtildi.
Batman'daki saldırıda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Özgür Can İnce, son yolculuğuna Ankara'da uğurlandı. Şehit İnce için Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde askeri tören düzenlendi. Cami avlusuna kortej eşliğinde getirilen tabutun başında askerler nöbet tuttu. Şehit ailesi ve yakınları cami avlusunda taziyeleri kabul etti.
Ayakta güçlükle duran şehidin annesi Sündüz İnce, cami avlusuna sağlık ekiplerinin yardımıyla tekerlekli sandalyeyle getirilirken, şehidin babası Ömer ile kardeşi Ayhan İnce de cenaze törenine askeri üniformayla katıldı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehidin naaşı, askerlerin omuzlarında top arabasına alındı.
Etimesgut ilçesindeki Elvanköy Mezarlığı'na götürülen İnce'nin naaşı, buradaki şehitliğe defnedildi. Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Ankara Valisi Ercan Topaca, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, bazı siyasi parti temsilcileri, milletvekilleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Batman’da PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan askerlerden Amasyalı Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Aydın, PKK terör örgütünün 34 yıl önce şehit ettiği ilk asker olarak kayıtlara geçen aynı adı ve soyadını taşıdığı şehit er Süleyman Aydın ile aynı kaderi paylaştı.
Terör örgütü PKK'nın 15 Ağustos 1984'te Siirt’in Eruh ilçesinde şehit ettiği ilk asker olan Süleyman Aydın, memleketi Erzincan’ın Mertekli köyünde defnedilmişti. Aradan geçen 34 yıl sonra bu kez Batman’ın Gercüş ilçesinde PKK’lı teröristlerin önceden yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcının zırhlı aracın geçişi sırasında infilak ettirmesi sonucu meydana gelen patlamada şehit olan askerlerden birisi de PKK’nin ilk şehit ettiği asker olan Süleyman Aydın ile aynı adı ve soyadı taşıyordu.
Şehit Aydın’ın cenazesi memleketi Amasya’nın Suluova ilçesinde cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehitliğe defnedildi. Cenazeye Çalışma Sosyal Hizmet ve Aile Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem, Amasya Valisi Osman Varol, AK Parti Amasya milletvekilleri Mustafa Levent Karahocagil ile Hasan Çilez, CHP Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer, 15. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Nihat Ergün, Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir, Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, askeri ve mülki erkan, ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Rusya ve Avrupa'dan dikkat çeken dolar hamlesi!
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Onlarca gözaltı var
Putin'den ABD'nin yaptırım tehdidine gözdağı!
Sultangazi Belediyesi’nden gençlik araştırması: İnanıyor ama ibadet etmiyorlar
Polis böyle yakaladı! Görüntüler Antalya'dan
Onlar gülerek geldi ama... Yaptıkları dehşete düşürdü
MHP, Üsküdar İlçe Teşkilatı'nı görevden aldı
Meral Akşener yönetemiyor deyip istifa ettiler! İYİ Parti'de deprem
WhatsApp’a yerli rakip geliyor!
WhatsApp kullanıcılarına müjdeli haber: Beklenen video özelliği geldi!
Okuyucu Yorumları 1 yorum