Bu acıya yürek dayanmaz! Kahreden tesadüf

Batman'ın Gercüş ilçesinde dün sabah terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırıda şehit düşen 8 asker için uğurlama töreni düzenlendi. Batman'daki Hava Üs Komutanlığı'ndaki basına kapalı olarak gerçekleşen ilk cenaze uğurlama törenine, Batman Milletvekili Ziver Özdemir, Batman Valisi Ahmet Deniz, Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in yanısıra kamu kurum yöneticileri, askeri erkan, şehitlerin silah arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ŞEHİTLERİN ÖZGEÇMİŞLERİ OKUNDU

Şehit naaşlarının katafalka konulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunun ardından şehitlerin özgeçmişi okundu. İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Hamit Bal'ın yaptığı konuşmanın ardından, şehitler için dua okundu. Daha sonra da şehit uzman çavuşlar, Ömer Ulus Yiğit İzmir'e, Yahya Şen Kırıkkale'ye, Uğur Göksu Samsun'a ve Süleyman Aydın'ın cenazesi ise Isparta'ya uğurlandı.

DÜN AKŞAM 4 ASKERİN CENAZESİ UĞURLANMIŞTI

Dün akşam, şehit askerler Özgürcan İnce Ankara'ya, Neşet Gök Eskişehir'e ve Ali Hekim'in cenazesi toprağa verilmek üzere Antalya'ya gönderilmişti. Saldırının yaşandığı bölgede, kaçan teröristlerin yakalanması için 2 gündür havadan ve karadan başlatılan operasyonlar sürüyor. Sarp dağlık bölge olan Mardin, Siirt ve Batman kırsal alanında havadan İHA ve SİHA ile yer yer de drone ile bölge didik didik aranıyor. Saldırıda yaralanan bir askerin ise tedavisinin ise sürdüğü belirtildi.