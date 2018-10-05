HABER

Bu acıya yürek dayanmaz! Kahreden tesadüf

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2018 19:16 | Son Güncelleme

Batman'ın Gercüş ilçesinde dün operasyona giden askeri aracın geçişi sırasında yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının teröristler tarafından infilak ettirilmesi sonucu şehit olan askerlerimiz son yolculuklarına uğurlandı. Amasyalı Uzman Çavuş Süleyman Aydın'ın, terör örgütünün şehit ettiği ilk askerimiz olan Jandarma Er Süleyman Aydın ile isim ve soy isim benzerliği yürekleri yaktı.

Bu acıya yürek dayanmaz! Kahreden tesadüf

Batman'ın Gercüş ilçesinde dün sabah terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırıda şehit düşen 8 asker için uğurlama töreni düzenlendi. Batman'daki Hava Üs Komutanlığı'ndaki basına kapalı olarak gerçekleşen ilk cenaze uğurlama törenine, Batman Milletvekili Ziver Özdemir, Batman Valisi Ahmet Deniz, Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in yanısıra kamu kurum yöneticileri, askeri erkan, şehitlerin silah arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ŞEHİTLERİN ÖZGEÇMİŞLERİ OKUNDU

Şehit naaşlarının katafalka konulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunun ardından şehitlerin özgeçmişi okundu. İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Hamit Bal'ın yaptığı konuşmanın ardından, şehitler için dua okundu. Daha sonra da şehit uzman çavuşlar, Ömer Ulus Yiğit İzmir'e, Yahya Şen Kırıkkale'ye, Uğur Göksu Samsun'a ve Süleyman Aydın'ın cenazesi ise Isparta'ya uğurlandı.

DÜN AKŞAM 4 ASKERİN CENAZESİ UĞURLANMIŞTI

Dün akşam, şehit askerler Özgürcan İnce Ankara'ya, Neşet Gök Eskişehir'e ve Ali Hekim'in cenazesi toprağa verilmek üzere Antalya'ya gönderilmişti. Saldırının yaşandığı bölgede, kaçan teröristlerin yakalanması için 2 gündür havadan ve karadan başlatılan operasyonlar sürüyor. Sarp dağlık bölge olan Mardin, Siirt ve Batman kırsal alanında havadan İHA ve SİHA ile yer yer de drone ile bölge didik didik aranıyor. Saldırıda yaralanan bir askerin ise tedavisinin ise sürdüğü belirtildi.

BAŞKENT'TE ŞEHİT CENAZESİNE DEVLET ERKANI KATILDI

Batman'daki saldırıda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Özgür Can İnce, son yolculuğuna Ankara'da uğurlandı. Şehit İnce için Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde askeri tören düzenlendi. Cami avlusuna kortej eşliğinde getirilen tabutun başında askerler nöbet tuttu. Şehit ailesi ve yakınları cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

Ayakta güçlükle duran şehidin annesi Sündüz İnce, cami avlusuna sağlık ekiplerinin yardımıyla tekerlekli sandalyeyle getirilirken, şehidin babası Ömer ile kardeşi Ayhan İnce de cenaze törenine askeri üniformayla katıldı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehidin naaşı, askerlerin omuzlarında top arabasına alındı.

Etimesgut ilçesindeki Elvanköy Mezarlığı'na götürülen İnce'nin naaşı, buradaki şehitliğe defnedildi. Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Ankara Valisi Ercan Topaca, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, bazı siyasi parti temsilcileri, milletvekilleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

AYDİN

AYNI İSİM, AYNI SOY İSİM VE AYNI KADER: SÜLEYMAN AYDIN

Batman’da PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan askerlerden Amasyalı Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Aydın, PKK terör örgütünün 34 yıl önce şehit ettiği ilk asker olarak kayıtlara geçen aynı adı ve soyadını taşıdığı şehit er Süleyman Aydın ile aynı kaderi paylaştı.

Terör örgütü PKK'nın 15 Ağustos 1984'te Siirt’in Eruh ilçesinde şehit ettiği ilk asker olan Süleyman Aydın, memleketi Erzincan’ın Mertekli köyünde defnedilmişti. Aradan geçen 34 yıl sonra bu kez Batman’ın Gercüş ilçesinde PKK’lı teröristlerin önceden yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcının zırhlı aracın geçişi sırasında infilak ettirmesi sonucu meydana gelen patlamada şehit olan askerlerden birisi de PKK’nin ilk şehit ettiği asker olan Süleyman Aydın ile aynı adı ve soyadı taşıyordu.

Şehit Aydın’ın cenazesi memleketi Amasya’nın Suluova ilçesinde cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehitliğe defnedildi. Cenazeye Çalışma Sosyal Hizmet ve Aile Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem, Amasya Valisi Osman Varol, AK Parti Amasya milletvekilleri Mustafa Levent Karahocagil ile Hasan Çilez, CHP Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer, 15. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Nihat Ergün, Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir, Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, askeri ve mülki erkan, ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.


PARTNER'Bu ne hınçmış!''Bu ne hınçmış!'
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Onlarca gözaltı varİçişleri Bakanlığı duyurdu: Onlarca gözaltı var
Sultangazi Belediyesi’nden gençlik araştırması: İnanıyor ama ibadet etmiyorlarSultangazi Belediyesi’nden gençlik araştırması: İnanıyor ama ibadet etmiyorlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
şehit Süleyman Aydın PKK Batman

En Çok Okunan Haberler

Show'un o dizisi isyan çıkardı halk ayaklandı! RTÜK'e şikayet yağdı

Show'un o dizisi isyan çıkardı halk ayaklandı! RTÜK'e şikayet yağdı

Bankalar tüm kredilerde standartları sıkılaştırdı

Bankalar tüm kredilerde standartları sıkılaştırdı

6 kişi engelli kadına tecavüz etti

6 kişi engelli kadına tecavüz etti

MİT, Zarife'yi yakaladı!

MİT, Zarife'yi yakaladı!

Yok böyle ceza! Yolcuları tek tek otobüsten indirip...

Yok böyle ceza! Yolcuları tek tek otobüsten indirip...

Kılıçlar çekildi: Karşılık vereceğiz!

Kılıçlar çekildi: Karşılık vereceğiz!

İlginizi Çekebilir

CHP'den öyle bir isim konuşuluyor ki! 'Aday gösterilirse AK Parti yüzde 70'le kazanır'

CHP'den öyle bir isim konuşuluyor ki! 'Aday gösterilirse AK Parti yüzde 70'le kazanır'

Meral Akşener'in evinin önünde gergin dakikalar! MHP lehine slogan attılar

Meral Akşener'in evinin önünde gergin dakikalar! MHP lehine slogan attılar

Diyanet'ten 'faiz' açıklaması

Diyanet'ten 'faiz' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Saldırı kinimizi daha da artırdı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Saldırı kinimizi daha da artırdı!

Mehmet Sait Sürer öldürüldü!

Mehmet Sait Sürer öldürüldü!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bir ölür bin diriliriz
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TSK açıkladı! PKK'ya ağır darbe

TSK açıkladı! PKK'ya ağır darbe

Dikkat: Meteorolojiden fırtına uyarısı!

Dikkat: Meteorolojiden fırtına uyarısı!

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi sınırında PKK'lı terörist yakalandı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi sınırında PKK'lı terörist yakalandı

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Onlarca gözaltı var

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Onlarca gözaltı var

Sultangazi Belediyesi’nden gençlik araştırması: İnanıyor ama ibadet etmiyorlar

Sultangazi Belediyesi’nden gençlik araştırması: İnanıyor ama ibadet etmiyorlar

Babun kellesi yiyerek hayatta kalıyorlar

Babun kellesi yiyerek hayatta kalıyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.