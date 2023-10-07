Bu acıya yürek dayanmaz! Uzman çavuşun kızı gözyaşlarına boğuldu

Feci kaza, dün sabaha karşı Muğla-Antalya kara yolunda meydana geldi. Menteşe'nin Yerkesik Jandarma Karakol Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Hakan Aktaş'ın kullandığı otomobil ile Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis Tahsin Çiçek'in kullandığı otomobil çarpıştı.

İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye erlerince sıkıştığı araçtan çıkarılarak, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Uzman Çavuş Hakan Aktaş, kurtarılamadı. Kazada yaralanan ve Menteşe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tahsin Çiçek ile otomobildeki Hüseyin Denli'nin durumlarının iyi olduğu bildirildi.

7 AYLIK HAMİLE EŞİ AYAKTA DURMAKTA ZORLANDI

Uzman Çavuş Hakan Aktaş'ın cenazesi, otopsinin ardından memleketi Hatay'ın Erzin ilçesi Gökdelen Mahallesi'ne getirildi. Burada askeri tören düzenlendi.

Törene Erzin Kaymakamı Osman Demir, Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Halil Pehlivan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende Uzman Çavuş Aktaş'ın eşi Elif Aktaş, güçlükle ayakta durabildi. Elif Aktaş'ın 7 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Aktaş'ın kızı Aymira (6) da yakınlarına sarılıp, uzun süre gözyaşı döktü. Uzman Çavuş Aktaş, gözyaşları arasında törenin ardından toprağa verildi.

(DHA)

